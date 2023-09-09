В случае утверждения нового Кабинета министров произойдут изменения в составе Сейма. Отдельные депутаты от "Объединенного списка" и Национального объединения, уходящих в оппозицию, потеряют должности, а отдельные депутаты от "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян ("СЗК") и "Прогрессивных", формирующих правительство, получат так называемые "мягкие" мандаты.

Хотя пока не принято решение о составе следующего Кабмина, из информации Латвийского телевидения, следует, что в следующем правительстве у "Нового Единства" будет восемь портфелей, у СЗК — четыре, а у "Прогрессивных" — три.

"Новое Единство": два "мягких" мандата

По неофициальной информации, что большинство нынешних министров "Нового Единства" сохранят свои должности. В то же время эта политическая сила может получить два новых министерских места — депутат Сейма Инга Берзиня упоминается как министр охраны окружающей среды и регионального развития, а депутат Рихардс Козловскис — как министр внутренних дел.

Если оба депутата станут министрами, Неллия Клейнберга и Алина Генделе пополнят фракцию "Нового Единства", зайдя в Сейм по "мягким" мандатам. То есть, новые министры сложат депутатские полномочия, уступив места в парламенте следующим кандидатам по списку.

СЗК: Диневич мог возвратиться в Сейм

Из неофициальной информации следует, что СЗК получит в следующем правительстве четыре министерских портфеля. В качестве кандидата на должность министра земледелия упоминается депутат Армандс Краузе, министра благосостояния — Улдис Аугулис и министра экономики — Каспарс Мелнис. Если эти трое депутатов станут министрами, их места в Сейме займут Дидзис Земмерс, Гиртс Штекерхофс и Валдис Масловскис.

Ранее в качестве возможного кандидата на пост министра культуры упоминался Гунарс Кутрис. Если бы Кутрис сложит мандат, то депутатом бы стал видный политик прошлых времен, один из лидеров Латвийской Социал-демократической рабочей парти Янис Диневич. Однако в политические кулуарах шансы Кутриса возглавить Минкульт оцениваются как низкие.

СамКутрис заявил, что информация о нем как о кандидате на должность министра культуры — это слухи и никакого подобного предложения ему не сделано. Политиктакже заявил, что не хочет занимать какую-либо министерскую должность в будущем правительстве.

"Прогрессивные": две замены

По неофициальной информации, "Прогрессивные" получат в следующем правительстве три министерские должности, одна из которых — должность министра здравоохранения — достанется Эдгарсу Лабсвирасу, который баллотировался на выборах в Сейм, но не был избран в парламент.

Если пост министра обороны займет Андрис Спрудс, то вместо него в Сейме начала бы работать депутат Рижской думы Майрита Лусе. А если Каспарс Бришкенс станет министром сообщения, то его место в Сейме достанется Эрвинсу Лабановскису.

"Объединенный список": три министра вернутся в Сейм

Поскольку "Объединенный список" отказался войти в правительство Эвики Силини ("Новое Единство"), то три министра от этой политической силы теряют свои посты.

Когда министр земледелия Дидзис Шмитс вернется в Сейм, Иева Бранте потеряет депутатский мандат.

Когда нынешний министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс вернется в Сейм, то депутату Андреасу Свилансу придется покинуть парламент. В свою очередь, если нынешний министр внутренних дел Марис Кучинскис вернется в Сейм, Эдгарс Путра потеряет депутатский мандат.

Нацобъединение: четыре рокировки

Национальное объединение также не согласилось работать в правительстве Силини. В Сейм возвратятся министр обороны Инара Мурниеце и министр культуры Наурис Пунтулис вернутся в Сейм — и это означает, что Юргис Клотиньш и Гиртс Лапиньш потеряют свои мандаты.

Нормундс Дзинтарс потеряет мандат из-за возвращения в Сейм министра экономики Илзе Индриксоне. Когда министр сообщения Янис Виттенберг вернется в парламент, Арнольду Ятниексу придется сложить депутатский мандат. покинуть парламент.

Как уже сообщалось, новое правительство Эвики Силини ("Новое Единство") намерены сформировать "Новое Единство" (26 мандатов), СЗК (16) и "Прогрессивные" (10) — в общей сложности 52 голоса. Поддержать эту коалицию готов и внефракционный депутат Олег Буров.

В настоящее время потенциальные партнеры по коалиции обсуждают декларацию правительства, текст коалиционного соглашения и распределение министерских портфелей.

Планируется, что следующий состав Кабинета министров Сейм сможет утвердить 15 сентября.

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