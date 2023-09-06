Партия "Честь служить Риге" (ЧСР) и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) будут вместе стартовать на предстоящих в 2025 году выборах в Рижскую думу. Кроме того, председатель правления ЧСР и парламентский депутат Олег Буров поддержит новообразованное правительство 53-м голосом в Сейме, заявил журналистам сам Буров после заседания правления партии.

На заседании правления ЧСР партия приняла решение о совместном сотрудничестве с СЗК в период нынешнего 14-го Сейма и до 2026 года. Также было принято решение стартовать вместе на предстоящих в 2025 году выборах в столичную думу.

Решение ЧСР о сотрудничестве с СЗК также означает поддержку нового правительства на грядущем голосовании в Сейме не принадлежащего к фракциям депутата Бурова.

"Правление партии уполномочило меня голосовать за будущее правительство в качестве 53-го депутата на заседании Сейма на следующей неделе", — заявил Буров, добавив, что, вероятно, в дальнейшем он будет синхронизировать свои голоса с фракцией СЗК.

Буров, который был избран в Сейм по списку партии "Латвия на первом месте", до конца созыва останется независимым депутатом. "Если возникнут принципиальные вопросы, которые требуют консультаций с коллегами из фракции СЗК, я также попрошу правление ЧСР о праве голоса, и, если мнения будут отличаться, то обговорю это отдельно с фракцией", — пояснил Буров.

В то же время политик не исключает, что ЧСР и СЗК могут стартовать на выборах 2025 года в качестве объединения только двух партий. ЧСР также хотела бы сотрудничать с другими партиями, имеющими прагматичную и хозяйственную позицию, признал депутат.

Летом этого года ЧСР в Рижской думе перешла из оппозиции в коалицию и проголосовала на выборах мэра за кандидата "Нового Единства" Вилниса Кирсиса. Формирование правительства также доверено представителю "Нового Единства".

Формируемая "Новым Единством", СЗК и "Прогрессивными" коалиция имеет в Сейме 52 голоса из 100. При поддержке Бурова у нее будет 53 голоса.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram