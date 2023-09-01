Существуют надежды, что создание новой коалиции "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных" позволит преодолеть стагнацию нынешнего правительства, хотя гарантий этого не может дать никто, заявил агентству LETA политолог Юрис Розенвалдс.

Почему не удалось создать широкую коалицию?

По мнению эксперта, изначально было совершенно ясно, что создать пятипартийную коалицию не удастся. Розенвалдс считает, что связано это с позицией Национального объединения, которому всегда нужно с кем-то бороться: в предыдущих созывах Сейма — с "Согласием", в нынешнем — с "Прогрессивными".

То есть, идеологический выбор между "Прогрессивными" и Нацобъединением был неизбежен, что исключало пятипартийную коалицию, дал понять эксперт.

Далее, по мнению Розенвалдса, развернулся спор между "Новым Единством" и "Объединенным списком" о том, какой может быть четырехпартийная коалиция. "Объединенный список" хотел сохранить тандем с Нацобъединением, а "Новое Единство" выбрало "Прогрессивных". "Новое Единство", считает политолог, знало, что, если сохранится тандем "Объединенного списка" и Нацобъединения, то радикально ничего не изменится. А "Новому Единству" нужно решать ряд важных вопросов, которые блокировало Нацобъединение.

Политолог пояснил, что это вопросы, связанные с блоком прав человека, привлечением рабочей силы и зеленым курсом. По его мнению, сейчас для "Нового Единства" важны эти вопросы. Это может быть связано с тем, что "Новое Единство — "проевропейская партия бюрократов", у которой большая поддержке в сфере госуправления. Для "Нового Единства" важно, как все выглядит в европейском контексте.

"По моему мнению, политики "Нового Единства" не могут не беспокоиться о нашем имидже за пределами страны, о том, как происходящее в стране выглядит извне. Поэтому выбор в пользу "Прогрессивных" закономерен. Поскольку ни "Объединенный список", ни Нацобъединение не хотели войти в правительство с "Прогрессивными", тогда оставался только СЗК", — сказал Розенвалдс.

"Хрупкое" большинство. Кто придет на помощь?

Политолог считает, что к трехпартийной коалиций, у которой очень небольшой перевес голосов в Сейме — всего 52 из 100 — может присоединиться 53-м внефракционный депутат, председатель партии "Честь служить Риге" Олег Буров. Об этом может свидетельствовать дистанцирование от "Латвии на первом месте" Айнара Шлесерса и отказ от "антиправительственной риторики".

Розенвалдс признает, что для коалиции с таким небольшим перевесом голосов будет важна фракционная дисциплина.

"Не исключено, что эту коалицию смогут поддержать депутаты от других партий, хотя это тоже трудно предсказать. То, что представители "Объединенного списка" бьют себя в грудь и говорят о своем единстве, которое велико как никогда, может означать: внутри "Объединенного списка" достаточно серьезные дискуссии. "Объединенный список" был создан, чтобы прийти к власти. Уход в оппозицию может у части представителей "Объединенного списка" вызвать известные размышления", — считает Розенвалдс.

На вопрос, жизнеспособна ли коалиция в 52 голоса, политолог ответил, что радикальной разницы между 52, 53 или 54 голосами нет. Такая коалиция может работать. Так у коалиции, создавшей ушедшее в отставку правительство Кришьяниса Кариньша — у "Нового Единства", "Объединенного списка" и Нацобъединения — было 54 голоса. Но проблема этой коалиции была не в количестве голосов, а в неспособности договориться между собой, пояснил эксперт.

Как будут жить в оппозиции Нацобъединение и "Объединенный список"?

По мнению Розенвалдса, уход в оппозиции на Нацобъединении и "Объединенном списке" скажется по-разному.

У Нацобъединения есть свой стабильный электорат, который будет голосовать за эту политическую силу практически в любой ситуации, потому что у этого электората нет другой альтернативы. На выборах у Нацобъединения всегда будет около 8% голосов. Поэтому уход в оппозицию для этой политической силы не трагичен, и она демонстрирует спокойствие.

"Уход в оппозицию был бы оздоровителен не только для партии, но для латвийской политики, поскольку в последнее время Нацобъединение явно выступает тормозящим фактором. В свою очередь, "Объединенный список" находится в совершенно иной ситуации. Это, во-первых, связано с тем, что политическая сил неоднородна. "Объединенный список" соткан из очень разных образований. Во-вторых, у них фактически тот же самый электорат, что и у СЗК", — сказал политолог.

По мнению Розенвалдса, все это может создавать внутренние противоречия в "Объединенном списке", тем более, что политической силе не хватает лидера, а основателя — Улдиса Пиленса — невидно. Использование в этой роли спикера Сейма Эдварда Смилтенса — не самый удачный ход, дал понять эксперт.

"Это, конечно, выбор "Объединенного списка", но, на мой взгляд, он указывает на то, что у "Объединенного списка" нет выраженного лидера, за которым можно было бы следовать. Это также проявляется как проблема политической власти, которая, возможно, может проявиться в разногласиях. Но надо признать — это только предположения", — сказал политолог.

Задушит ли "Новое Единство" в объятиях "Прогрессивных"?

Говоря о том, какие политические силы в новой коалиции станут победителями, а какие проигравшими, Розенвалдс упомянул том, что строятся версии и теории заговора — мол, "Новое Единство" хочет задушить в своих объятиях "Прогрессивных".

В итоге победителем станет премьерское "Новое Единство", считает политолог.

Однако и у "Прогрессивных" будет масса преимуществ, поскольку в повестке дня будут вопросы, по которым они могут сказать свое слово — например, ратификация Стамбульской конвенции.

В свою очередь, СЗК важно показать, что он не хуже "Объединенного списка" в управлении отдельными отраслями.