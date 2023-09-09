1204 человека ранены, из них 721 находятся в критическом состоянии.
Толчок магнитудой 6,8 произошел накануне вечером на юге Марокко, примерно в 70 км от Марракеша.
"Это был полный хаос, катастрофа, безумие", — цитирует Би-би-си слова французского туриста Мишеля Бизе агентству Франс Пресс.
Британская туристка Лорел Палмер, которая проводит отпуск в Марракеше, рассказала BBC, что комнату вдруг начало трясти, и было такое ощущение, будто кто-то сверлил и ломал стены в соседней комнате. "Я думаю, ваш мозг не сразу регистрирует происходящее, пока фотографии в рамках на стенах и кровать не начнут трястись", — вспоминала она.
Эпицентр землетрясения находился примерно в 70 километрах от популярного у туристов Марракеша. Исторический центр города внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Землетрясение также нанесло серьезный ущерб этому городу — здания рухнули, поэтому люди были вынуждены ночевать на улицах.
Лидеры Германии и Индии выразили соболезнования пострадавшим и их родственникам, сообщает BBC.
Свои соболезнования в субботу утром также выразили президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").
Это сильнейшее землетрясение в Марокко за многие годы. Хотя землетрясения в Северной Африке относительно редки, в 1960 году землетрясение магнитудой 5,8 недалеко от марокканского города Агадир унесло тысячи жизней.
Эпицентр нового землетрясения находился высоко в Атласских горах к югу от Марракеша и к западу от горнолыжного курорта Укаймеден.
Тубкаль, самая высокая гора Северной Африки, расположена недалеко от эпицентра. Поздно вечером в пятницу люди бросились делиться фотографиями и видео катастрофы в социальных сетях.