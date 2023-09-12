Планируется, что уже в пятницу, 15 сентября, Сейм может собраться на заседание, чтобы утвердить Кабинет министров Эвики Силини ("Новое Единство"). Но до сих пор нет полной ясности с тем, как коалиционные партнеры поделили министерские должности. Известно лишь, что премьерскому "Новому Единству" достанется 8 должностей, Союзу "зеленых" и крестьян (СЗК) — 4 министерских портфеля, и также речь может идти о посте спикера Сейма, "Прогрессивным"" — 3 министерских должности.

Если распределение должностей между тремя партнерами останется таким, как предполагается сейчас — у "Нового Единства" будет абсолютное большинство в правительстве: 8 из 15 портфелей. В ушедшем в отставку Кабинете министров Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") у премьерской партии 7 из 15 портфелей.

Во вторник, 12 сентября, потенциальные партнеры по коалиции встретились, чтобы обсудить текст правительственной декларации, коалиционное соглашение и распределение министерских портфелей. После встречи Эвика Силиня сообщила, что стороны согласовали текст правительственной декларации, которую планируется опубликовать уже сегодня, но договоренность о распределении министерских портфелей пока так не достигнута.

"Как только станет известно, я вам сообщу", — сказал кандидат в премьеры, воздержиавшись от прогнозов, когда может стать известен состав следующего Кабмина.

В среду, 13 сентября, кандидат в премьер-министры Эвика Силиня встретится в Рижском замке с президентом страны Эдгаром Ринкевичем. Напомним, что президент устанавливал дед-лайн для формирования правительства — середину сентября, плюс-минус несколько дней.

У коалиции, которую создают "Новое Единство" (26 депутатов Сейма), СЗК (16), "Прогрессивные" (10), суммарно 52 голоса в парламенте. Коалиции поддержит и внефракционный депутат Олег Буров.

Изменение состава правящей коалиции приведет не только к замене многих министров, но и к рокировкам в Сейме. Предполагается, что будет избран новый спикер Сейма, также может произойти смена руководства и состава парламентских комиссий. Из-за того, что в Сейм вернутся нынешние министры от "Объединенного списка" и Национального объединения, уходящих в оппозиции, несколько депутатов оставят парламент, сложив так называемые "мягкие" мандаты.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram