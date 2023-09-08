Депутат Сейма и экс-председатель Конституционного суда Гунар Кутрис, который в публичном пространстве назывался как кандидат в министры культуры от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), опроверг эту информацию. Политик заявил LETA, что такое предложение ему не было сделано, и прозвучавшая информация — слухи.

Кутрис отметил, что не хочет занимать ни одну из должностей в создаваемом Кабинете министров. Бывший глава Конституционного суда признал, что в предвыборное время был готов занять должность министра юстиции, поскольку действительно разбирается в отрасли, знает проблемы и решения.

По словам Кутриса, министерские портфели в новом правительстве пока не разделены. Политик утверждает, что СЗК не предложены конкретные должности. "Мы во фракции о должностях еще вообще не говорили", — утверждает Кутрис.

По словам политика, к воскресенью должна быть ясность с тем, какие министерские должности предложат СЗК. В понедельник, 11 сентября, СЗК на заседании фракции будет говорить о том, кого делегировать в министры. "Известно, что Министерство юстиции и Министерство внутренних дел (МВД) в ведении "Нового Единства", могу успокоить, что мне их не предлагали" — сказал Кутрис.

Министерство юстиции как в нынешнем, так и в будущем правительстве — зона ответственности "Нового Единства": этот пост занимает Инесе Либиня-Эгнере. У МВД неизбежно сменится руководитель — сейчас этот пост занимает Марис Кучинкис из "Объединенного списка", который уходит в оппозицию. В политических кулуарах имеет хождение версия, что МВД заберет также "Новое Единство" — ведомство якобы может возглавить депутат Сейма Рихардс Козловскис, занимавший эту должность пять лет назад. В пользу этой версии может говорить и то, что в те годы парламентским секретарем МВД была нынешний кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство"). СЗК вряд ли может претендовать на МВД — по той же причине, что и на Минюст.

Несмотря на то, что должности еще не поделены, Гунар Курсис с оптимизмом смотрит на возможность утверждения нового правительства к середине сентября.

По его словам, министры могут быть названы в понедельник, и если кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство") примет предложение, то правительство может быть утверждено уже на заседании Сейма в четверг, 14 сентября.

Напомним, что слухи о возможном назначении Гунара Кутриса министром культуры, вызвало негодование у отрасли. Ассоциация негосударственных организаций современной культуры и Латвийский Творческий союз в открытом письме призвали политиков ответствено подходить к выбору министра культуры. Кандидатура Кутриса подвергается критике и со стороны журналистских организаций: сфера масс-медиа находится в ведении Минкульта.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram