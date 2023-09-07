Должность министра культуры в создаваемом правительстве Эвики Силини ("Новое Единство"), по предварительным раскладам, может достаться представителю Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) — бывшему главе Конституционного суда Гунару Кутрису. Это возможное назначение стало сюрпризом: прежде СЗК не проявлял интерес к отрасли.
Ассоциация негосударственных организаций современной культуры и Латвийский Творческий союз в открытом письме призвали политиков ответствено подходить к выбору министра культуры. Кандидатура Кутриса подвергается критике и со стороны журналистских организаций: сфера масс-медиа находится в ведении Минкульта.
Со сменой правительства, напомним, неизбежно сменится глава Министерства культуры — сейчас эту должность занимает Наурис Пунтулис, представляющий Национальное объединение, которое уходит в оппозицию.
В среду, 6 сентября, "Панорама" Латвийского телевидения сообщила, что министром культуры может быть назначен бывший председатель Конституционного суда, адвокат Гунар Кутрис. До 2014 года его карьера была связана с судебной властью, затем он ушел в политику. Сейчас Кутрис — депутат Сейма. Со сферой культуры профессиональная деятельность политика действительно не соприкасалась. Удивление вызывает и то, что Министерство культуры может уйти в ведение СЗК — прежде политическая сила не высказывала большого интереса к этой сфере. Считалось, что культура — это не "конек" СЗК, который традиционно специализировался скорее на социально-экономической и региональной проблематике.
Возможные кандидаты на должность министра культуры, чьи фамилии озвучили масс-медиа, вызывают обеспокоенность, указывают Ассоциация негосударственных организаций современной культуры и Латвийский Творческий союз. Складывается впечатление, что при формировании потенциальной правительственной коалиции сфере культуры отводится второстепенная, а надзор за этой отраслью можно поручить любому политику.