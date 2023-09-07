В среду, 6 сентября, "Панорама" Латвийского телевидения сообщила, что министром культуры может быть назначен бывший председатель Конституционного суда, адвокат Гунар Кутрис. До 2014 года его карьера была связана с судебной властью, затем он ушел в политику. Сейчас Кутрис — депутат Сейма. Со сферой культуры профессиональная деятельность политика действительно не соприкасалась. Удивление вызывает и то, что Министерство культуры может уйти в ведение СЗК — прежде политическая сила не высказывала большого интереса к этой сфере. Считалось, что культура — это не "конек" СЗК, который традиционно специализировался скорее на социально-экономической и региональной проблематике.