Кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство"), выступая в Сейме, которому сегодня предстоит утвердить правительство, обозначила главные ценности и цели своего Кабинета министров.

В Сейме продолжаются дебаты перед голосованием по выражению доверия правительству Силини, которое сформировали "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные".

Основополагающими ценностями Латвии являются независимое государство, свободное общество и латышский язык как государственный язык, заявила сегодня в Сейме кандидат на должность премьер министра Эвика Силиня перед голосованием по утверждению нового правительства.

"Наши люди или политическая нация — это все, кто уважает и чествует основные ценности Латвии: независимое государство, свободное общество и латышский язык как единственный государственный язык", — заявила в своей речи премьер-министр Эвика Силиня. По словам главы правительства, ключ к достижению успешного и богатого государства — это именно люди, и возможноть принять друг друга "во всей нашей различности", — заявила с трибуны будущий премьер.

Силиня подчеркнула, что в подписанной сегодня утром декларации будущего Кабинета министров в центре внимания также находится человек.

"Правительственная команда будет работать над тем, чтобы люди Латвии — школьники, учителя, предприниматели, пациенты, мамы, папы, дедушки и бабушки — чувствовали, что государство работает на их благо, а не равнодушно или же служит только каким-то своим процессам", — сказала Силиня.

Одна из целей Силини — сделать так, чтобы люди почувствовали, что качество услуг, предоставляемых государством, улучшается, что Латвия становится более отзывчивой, более гуманной и более справедливой.

"Моя работа будет направлена на то, чтобы предприниматель почувствовал, что он не обременен ненужной бюрократией. Школьник почувствовал бы, что получает образование, с которым может конкурировать как в местных, так и в зарубежных вузах. Человек, подвергающийся насилию, почувствовал бы, что государство хочет и может его защитить. Чтобы пациент видел, что очереди становятся короче, чтобы каждый пенсионер видел и чувствовал, что он становится более социально защищенным. Чтобы каждая семья чувствовала, что она нужна в Латвии", — подчеркнула кандидат в премьер-министры.

В своем выступлении Силиня также выделила поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, содействие экономическому росту, поиск решения проблемы роста тарифов, которая беспокоит население, и ряд других вопросов.

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