Повышение тарифов на распределение электроэнергии, растущие кредитные платежи, а также изменение кадастровой стоимости, что окажет влияние на налог на недвижимость, финансирование здравоохранения, сеть школ, состояние дорог — это то, что беспокоит жителей, акцентировал на пресс-конференции после встреч с уходящим премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и будущим премьер-министром Эвикой Силиней (оба — "Новое Единство") президент Эдгар Ринкевич.

В среду, 13 сентября, состоялась последняя встреча Кришьяниса Кариньша в качестве премьер-министра с президентом Ринкевичем. Также глава государства обсудил с кандидатом в следующие премьер-министры Эвики Силиней состав нового Кабинета министров и правительственную декларацию

Какими бы ни были перипетии и драмы вокруг создания Кабинета министров, новое правительство должно приступить к работе как можно скорее, подчеркнул Ринкевич.

"Спекулировать о том, что сделать и что не сделает тот или иной министр — преждевременно. Все в руках г-жи Силини и ее коллег. Показать командный дух, показать необходимый, не хотел бы прибегать к этому громкому слову, динамизм, просто показать способность, энергию и желание решать важные для государства проблемы", — сказал президент.

В то же время Ринкевич отметил, что в правительстве как продолжат работу действующие министры, так и появятся новые — как те, которые когда-то уже были в Кабинете министров, так и те, для которых это новый опыт.

Говоря о правительственной декларации, президент отметил, что текст короткий — и именно это он и хотел видеть.

В свою очередь, уходящий премьер-министр Кришьянис Кариньш поблагодарил президента за добрые пожелания. Кариньш выразил удовлетворение сотрудничеством как с бывшими президентами Раймондом Вейонисом и Эгилсом Левитсом, так и с нынешним президентом Ринкевичем. По словам Кариньша, хорошая новость заключается в том, что наша демократия сильна и жива. Кариньш призвал задуматься о том, как меняется власть в мире.

"В Латвии смена власти происходит в процессе переговоров, ищутся компромиссы, предлагаются решения. Желаю Силине всего наилучшего, поскольку она возглавляет следующее правительство. Надеюсь, что новое правительство и правительственная команда смогут быть утверждены в пятницу. Если министры, назначенные Силиной сегодня, будут утверждены, то я буду рад возможности продолжить сотрудничество с президентом, премьер-министром в должности министра иностранных дел", — сказал Кариньш.

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