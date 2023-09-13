Новая правящая коалиция договорилась о разделе 16 должностей — премьер-министра, 14 министров и спикера Сейма. Половина всех должностей достанется премьерскому "Новом Единству". Об этом заявила кандидат в премьер-министры Эвика Силиня ("Новое Единство") после встречи с президентом страны Эдгаром Ринкевичем, сообщило агентство LETA.

Согласно сказанному Силиней, "Новое Единство" сохранит в новом правительстве должности премьер-министра, министра финансов, министра образования и науки, министра иностранных дел, министра юстиции. "Новое Единство" откажется от должности министра благосостояния, которую сейчас занимает сама Эвика Силиня, а также от должнности министра климата и энергетики — сейчас этот пост у Раймонда Чударса. Также "Новое Единство" — по сравнению с нынешним Кабинетом министров — получит еще три министерских портфеля: министра охраны окружающей среды и регионального развития, министра внутренних дел и министра здравоохранения.

Должности в правительстве, соответственно, сохранят представители "Нового Единства" — министр финансов Арвилс Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере, министр образования и науки Анда Чакша. Возглавить МИД может ушедший в отставку премьер-министр Кришьянис Кариньш. МВД — депутат Сейма Рихард Козловскис, который уже был министром внутренних дел в предыдущих правительствах. Должность главы Министерства окружающей среды и регионального развития может быть доверена бывшему мэру Кулдиги, депутату Сейма Инге Берзине, должность министра здравоохранения — врачу и депутату Сейма Хосаму Абу Мери.

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) получит должности спикера Сейма, министра экономики, министра земледелия, министра благосостояния и министра климата и энергетики.

На должность спикера Сейма будет выдвинут бывший глава Конституционного суда, депутат Сейма Гунар Кутрис, министра экономики — глава парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис, министра земледелия — депутат Сейма Арманд Краузе, министра благостояния — депутат Сейма Улдис Аугулис, уже занимавший этот пост в предыдущих правительствах, министра климата и энергетики — депутат Сейма Каспарс Мелнис.

На должность министра культуры выдвинута депутат Рижской думы Агнесе Логина, министра обороны — глава Комиссии Сейма по европейский делам Андрис Спрудс, на должность министра сообщения — председатель парламентской фракции "Прогрессивных" Каспарс Бришкенс.

Ранее планировалось, что правительство Эвики Силини, в которое войдут "Новое Единство" (26 депутатов), СЗК (16) и "Прогрессивные" (10), будет утверждено уже в пятницу, 15 сентября. Известно, что коалицию, контролирующую 52 из 100 голосов, может поддержать нзависимый депутат Олег Буров.

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