Министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") отстранила от занимаемой должности на время служебной проверки руководителя Государственного центра содержания образования (VISC) Лиене Вороненко. Повод — использование в школах при подготовке к урокам в 4-х классах методического пособия "Сексуальное образование: вопросы и ответы", которое рассказывает, в том числе, о трансгендерности и понятии "социальный пол"

Секс-просвет для четвероклассников

Методическое пособие "Сексуальное образование: вопросы и ответы" вызвало огромный резонанс — как среди родителей в соцсетях, так и на политическом уровне.

Как уже сообщалось, в четверг, 14 сентября, Министерство образования и науки заявило, что проведет служебную проверку хода разработки и публикации методического материала "Сексуальное образование: вопросы и ответы", который издал VISC. В том числе, дадут оценки соответствия качества принятых решений соблюдению принципа надлежащего управления и системы внутреннего контроля и управления рисками VISC.

Проверка продлится до 13 октября. В понедельник, 18 сентября, стало известно, что на время расследования от должности отстранена и руководитель VISC Лиене Вороненко.

Расплата за технический сбой

Также, как сообщило агентство LETA, в связи с задержкой объявления результатов централизованных экзаменов и несвоевременной выдачей сертификатов соответствующих централизованных экзаменов возбуждены дисциплинарные дела в отношении должностных лиц Министерства образования и науки и Государственного центра содержания образования.

Дисциплинарные дела возбуждены в связи с тем, что была допущена выдача сертификатов об основном образовании, не соответствующих требованиям, указанным в постановлениях Кабинета Министров.

В министерстве воздержались от предоставления информации о конкретных должностных лицах, в отношении которых были возбуждены дисциплинарные дела, до тех пор, пока эти дела не будут рассмотрены и не будет принято решение. Ожидается, что дисциплинарные дела будут рассмотрены до 6 октября.

Как уже сообщалось, в этом году возникли технические сбои в синхронизации данных между платформами, которые должны обеспечивать доступ к централизованным результатам экзаменов. Над их предотвращением работали четыре технических службы и поставщика услуг. Школа получала данные по каждому экзамену отдельно — сначала передавались данные по экзамену по математике, а днем ​​позже и по экзаменам по латышскому, немецкому и французскому языкам.

Информационную систему государственного экзамена разработала компания AО RIX Technologie за 1 500 000 евро. В свою очередь, обслуживание Государственной информационной системы образования и упомянутой электронной услуги осуществляет Corporate Systems.

Из-за граждан РФ возросла нагрузка

В этом году нагрузка на Государственный центр содержания образования в целом возросла — именно это учреждение отвечает за учебники и методики по "Школа-2030", на них же - переход на латышский язык и экзамены по-новому, на них же поток апелляций.

Именно это учреждение - в ответе за проведение экзаменов по латышскому языку для граждан России. Напомним, что граждане РФ — бывшие неграждане и граждане Латвии — должны сдать такой экзамен, чтобы сохранить постоянный вид на жительство.

Глава VISC Лиене Вороненко была среди тех, кто не рекомендовал снижать возрастной ценз для граждан РФ, подлежащих экзаменации с 75 до 65 лет. По словам Вороненко, результаты первой сессии экзаменов в возрастной группе 65-75 лет не отличаются в худшую сторону от других возрастных групп. Правда, она забыла упомянуть, что первыми экзамены пошли сдавать самые готовые, а те, кто не уверен в своих силах, тянули до последнего.

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