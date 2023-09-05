6893 гражданина РФ, бывших неграждан Латвии, провалили экзамен по латышскому языку на категорию А2, сообщила глава Центра содержания образования (VISC) Лиене Вороненко. Это 61% от 11 301 пришедших на тест. До ноября они могут предпринять еще одну попытку. Если не получится - таким гражданам РФ предлагают выдать ВНЖ на два года.

Языковой сертификат А2 необходим, чтобы попавшие под поправки к Закону об иммиграции граждане России могли оформить статус постоянного жителя ЕС в Латвии, вместо утратившего силу вида на жительство.

Поправки к Закону об иммиграции были приняты в сентябре прошлого года, накануне выборов в Сейм. Автоматический постоянный вид на жительство бывших (не)граждан Латвии, получивших гражданство России, утратил силу со 2 сентября. Его можно было продлить до конца года, записавшись на пересдачу языкового экзамена. Чтобы оформить статус постоянного жителя ЕС в Латвии, надо было до 1 сентября подать в PMLP набор документов — сертификат А2 и другие (подробнее - здесь).

Поправки коснулись примерно 25 тысяч граждан России, по официальным данным живуших сегодня в Латвии и сменивших (не)гражданский паспорт Латвии на российский до мая 2003 года. Из них сдавать экзамен на владение госязыком должны были около 18 000 человек. Освобождались лица младше 14 и старше 75 лет, а также те, кто получил образование на латышском языке. Отвод по состоянию здоровья можно было получить только от реабилитолога или психиатра, но к врачам успели попасть не все.