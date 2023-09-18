Политики новой коалиции — "Нового Единства", Союза зеленых и крестьян (СЗК) и "Прогрессивных" (П) — представили проект решения об отзыве с должности председателя Сейма Эдварда Смилтенса, представляющего ушедший в оппозицию "Объединенный список". Этот пост, вероятно, достанется бывшему главе Конституционного суда Гунару Кутрису (СЗК).

Сейм рассмотрит проект решения об отставке Смилтенса в четверг, 21 сентября. Прошение об отзыве спикера с должности подписали представители всех трех коалиционных политических сил, контролирующих большинство парламента.

Известно, что пост спикера обещан СЗК — для достижения политического баланса. Бывший глава Конституционного суда Гунар Кутрис признал в разговоре LETA, что коллеги уговорили его занять эту должность.

По словам самого Кутриса, парламентская фракция СЗК решила, что он является лучшим кандидатом на пост спикера Сейма, поскольку уже работал в президиуме парламента и имеет опыт руководства госучреждением.

"Когда мне это предложили, я с самого начала считал, что хочу просто быть депутатом с нормальной нагрузкой, потому что знаю, что такое быть главой учреждения. Я немного колебался, но в в конце концов мои коллеги меня уговорили", — сказал будущий спикер Сейма.

Политик СЗК отметил, что если ты идешь в политику, ты должен быть готов занимать политические должности.

"Моя карьера сложилась достаточно хорошо, чтобы сказать, что мне нужна другая должность, но я понимаю, что руководство Сеймом — это нормальная политическая работа, и я готов ее выполнять. Я воспринимаю эту должность как долг не только перед своей партией, но как долг гражданина перед государством", — заявил Кутрис.

Любопытно, что сейчас председатель Сейма Эдвардс Смилтенс исполняет обязанности президента страны: Эдгар Ринкевич находится с рабочим визитом в США. В момент, когда Смилтенс потеряет должность, а Кутрис еще не будет избран, президент еще будет находиться в Штатах.

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