Некое предприятие за большие деньги продает пищевые добавки, обещая вылечить грибок на ноге, дистрофию сетчатки, боль в спине и другие болезни. Для рекламы своих товаров оно использует буклеты, которые опускаются в почтовые ящики, для презентаций — залы муниципальных библиотек, сообщает Латвийское радио.

Буклеты появились в почтовых ящиках жителей нескольких самоуправлений Латвии в начале сентября. Там были рассказы людей, которые якобы вылечились от разных заболеваний. Например, некая женщина рассказывала, что теперь может рассмотреть внуков, а раньше из-за дистрофии сетчатки и дальнозоркости у нее все расплывалось перед глазами.

На буклетах был логотип с надписью WellMed Club, и в них анонсировались встречи-консультации в разных самоуправлениях Латвии. На одну из этих встреч в Саласпилсской муниципальной библиотеке сходил журналист Латвийского радио. На встрече было около 20 человек, в основном пенсионеры, а вели встречу четверо мужчин в белых рубашках. Трое из них по-латышски не говорили — только по-русски и по-литовски. Они провели презентацию своих препаратов, где утверждалось, что все они сертифицированы, а предприятие работает уже 15 лет. После этого они индивидуально консультировали покупателей, и купить чудо-лекарство можно было прямо на месте. Это сделала большая часть присутствовавших — и все пожилые люди. Покупатели отдавали за препараты по несколько десятков евро, одна женщина закупилась на 182 евро.

Латвийское радио констатировало нарушения уже в буклетах: например, там не было написано, что рекламируются пищевые добавки, которые не заменяют полноценного питания. Представитель Центра защиты прав потребителей Санита Гертмане, изучив информацию, обратила внимание, что используются неразрешенные формулировки: препараты назывались лекарствами, тогда как они таковыми не являлись.

Поскольку в двух самоуправлениях, в Елгаве и Саласпилсе, презентации проходили в библиотеках, Латвийское радио обратилось за комментарием к ним — но там объяснили, что в регистре предприятий о компании можно узнать только то, что предприятие зарегистрировано в Латвии, а контролировать деятельность каждой компании, которая арендовала помещения, библиотека не может. Однако обе библиотеки получили жалобы на эту компанию — люди подозревали ее в мошенничестве — и решили, что больше арендовать ей помещения не будут. Что интересно, договор заключался не с Wellmed Club, а с компанией EuroFitoFarm, которая действительно зарегистрирована в Латвии.

Лишь три пищевые добавки, которыми торгует компания, зарегистрированы в регистре пищевых добавок Продовольственно-ветеринарной службы — остальных препаратов там нет, то есть даже неизвестно, безопасно ли их принимать.

Центр защиты прав потребителей сообщил, что, хотя жалоб на эти консультации не поступало, он обратит внимание на деятельность компании. Как выяснило Латвийское радио, подобные консультации в Эстонии проводит украинская компания StandartFarm, и там тоже есть некоторые из препаратов, которые продавались на консультации в Латвии.

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