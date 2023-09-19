В крупнейших больницах не наблюдается большого притока пациентов с Covid-19, сообщили агентству ЛЕТА в лечебных учреждениях.

В Клинической университетской больнице Страдиньша в настоящее время проходят лечение восемь инфицированных Covid-19, но, как сообщила представитель по связям с общественностью больницы Эвия Милейко, у большинства пациентов это побочный диагноз, а в больницу они поступили с другим заболеванием.

Как отметила Милейко, хотя в настоящее время Covid-19 не влияет на работу больницы, с наступлением осени и ростом риска инфекций необходимо соблюдать меры предосторожности - регулярно мыть руки, проветривать помещения, следить за своим здоровьем, а людям из групп риска - вакцинироваться.

В Рижской Восточной больнице по состоянию на утро 18 сентября находились 18 пациентов, инфицированных Covid-19. У 11 пациентов это первичный диагноз, у семи - вторичный, т. е. они были госпитализированы по поводу другого заболевания.

Еще один пациент с Covid-19 находится на лечении в отделении интенсивной терапии.

В инфекционном отделении Детской больницы нет пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19, но ситуация меняется, сообщила главный инфекционист больницы Гунта Лайзане.

"Сейчас дети болеют Covid-19 так же, как и любым другим сезонным вирусом, и осложнений обычно не бывает. В августе начался подъем кривой заболеваемости, но он не выше, чем при других сезонных вирусах. В среднем в сентябре в отделение неотложной помощи в день поступает от двух до девяти пациентов, у которых выявляется Covid-19", - сообщила Лайзане.

Как сообщалось, заболеваемость Covid-19 в Латвии растет с конца августа, что объясняется возвращением людей в города после летних каникул и началом учебного года.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, на прошлой неделе (11-17 сентября) было выявлено 122 случая Covid-19, что на 32 больше, чем на предыдущей неделе.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram