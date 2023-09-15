Новый вариант вируса Covid-19 под названием Eris распространяется в Саласпилсе, Екабпилсе, Даугавпилсе, Елгаве, Талси и Лимбажах. Это показывает мониторинг сточных вод, рассказала агентству LETA глава Отдела внешней коммуникации Рижского технического университета Дита Арайя.

Штамм Eris уже с лета распространяется в других странах, в особенности в Китая США. Пока что он не подтвержден ни у одного пациента в Латвии лабораторно, однако проверка сточных показывает, что он уже есть.

Мониторинг уже два года проводит команда ученых из РТУ, Института безопасности продуктов питания, здоровья животных и среды BIOR и Латвийского центра биомедицинских исследований. Как рассказала Арайя, образцы сточных вод собираются в 16 самоуправлениях.

С учетом полученных за время пандемии знаний о тенденциях распространения вируса эксперты пришли к выводу, что в данный момент количество заболевших Eris невелико.

Директор Департамента анализа риска инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков считает, что Eris, скорее всего, станет доминирующей разновидностью вируса и, как и его предшественники, вызовет умеренный рост заболеваемости. Нет никаких доказательств того, что этот вариант SARS-CoV-2 вызывает более тяжелое заболевание, отметил Перевощиков.

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