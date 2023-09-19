Предлагаемые поправки к закону "О полиции" предусматривают, что с 1 января 2024 года каждое самоуправление Латвии сможет создать и финансировать муниципальную полицию. Сделать это предлагается тремя способами: создать отдельную муниципальную полицию, создать совместную полицию с другими самоуправлениями или делегировать все задачи муниципальной полиции другому самоуправлению.
В настоящее время закон закон позволяет самоуправлением самим решать, создавать или не создавать собственную муниципальную полицию. Полиция самоуправления в настоящее время не создана в Резекне, а также в Аугшдаугавском, Ливансом, Мадонском, Резекненском, Вентспилсском и Вараклянском краях.
Чтобы изменения в законе вступили в силу, они должны быть приняты Сеймом в трех чтениях.