С начала следующего года в каждом самоуправлении Латвии должна появиться своя муниципальная полиция. Поправки с таким предложением в первом чтении поддержала комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

Предлагаемые поправки к закону "О полиции" предусматривают, что с 1 января 2024 года каждое самоуправление Латвии сможет создать и финансировать муниципальную полицию. Сделать это предлагается тремя способами: создать отдельную муниципальную полицию, создать совместную полицию с другими самоуправлениями или делегировать все задачи муниципальной полиции другому самоуправлению.

В настоящее время закон закон позволяет самоуправлением самим решать, создавать или не создавать собственную муниципальную полицию. Полиция самоуправления в настоящее время не создана в Резекне, а также в Аугшдаугавском, Ливансом, Мадонском, Резекненском, Вентспилсском и Вараклянском краях.

Чтобы изменения в законе вступили в силу, они должны быть приняты Сеймом в трех чтениях.

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