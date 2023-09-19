Во вторник, 19 сентября, премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") ждет от кандидата в спикеры Сейма Гунара Кутриса (Союз "зеленых" и крестьян) до завтрашнего утра извинений за высказывания на Латвийском радио, сообщило агентство LETA. На этой неделе Кутрис заявил в программе Krustpunktā, что если бы ему пришлось развивать экономику Латвии, он "обязательно пригласил бы латвийских миллионеров на какое-нибудь обсуждение, независимо от того, обвиняются они или осуждены, и поговорил бы с ними". Спустя час Гунар Кутрис принес извинения.

Также в интервью Кутрис сказал, что осужденный за коррупционные преступления, бывший мэр Вентспилса Айвар Лембергс, по его мнению, хороший хозяйственник.

Высказывания Кутриса взорвали соцсети. Премьер Эвика Силиня заявила, что не понимает и не принимает такие слова. Глава правительства считает, что в стране, которая уже долгое время борется с коррупцией, Кутрис должен иметь возможность объяснить свои высказывания обществу.

"У него еще есть время до завтрашнего голосования в Сейме, чтобы извиниться перед обществом за свои слова. Я не вижу, как можно решить этот вопрос каким-либо другим способом", — сказала Силина.

Впрочем, интрига была недолгой. Спустя час после заявлекния Силини депутат Сейма Гунарс Кутрис принес извинения за свои высказывания относительно обсуждения темы экономического развития с "обвиняемыми и осужденными" миллионерами, сообщил агентству LETA сам политик.

В среду, 20 сентября, парламент примет решение об отстранении от должности нынешнего председателя Сейма Эдварда Смилтенса, поскольку "Объединенный список" ушел с утверждением нового правительства в оппозицию. Предполагалось, что завтра в должности спикера Сейма будет утвержден депутат от СЗК Гунар Кутрис.

Сейчас спикер Сейма исполняет обязанности президента страны — Эдгар Ринкевич находится с рабочим визитом в США.

Предполагается также, что должность заместителя председателя Сейма потеряет Янис Грасбергс — в связи с тем, что Национальное объединение ушло в оппозицию. Соответственно, состоятся выборы и нового заместителя председателя Сейма.

Также Сейм утвердит мандаты депутатов 8 бывших министров от "Объединенного списка" и Нацобъединения, обладатели "мягких" мандатов уйдут из парламента.

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