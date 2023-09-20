Бывший премьер-министр Латвии Эйнар Репше пока не планирует возвращаться в политику. Об этом он заявил в интервью Латвийскому радио.

На вопрос, планирует ли он вернуться в политику, Рэпше ответил, что не собирается "предлагать себя каждые пять лет". "В последний раз [на выборах в 12 Сейм] с довольно хорошим списком и довольно хорошей программой я участвовал в выборах, но избиратели хотели другого. Так что не поддержали", — цитирует Репше LSM.

Вместе с тем Репше указал, что несмотря на отсутствие политических амбиций он всегда готов прийти на помощь стране.

"Если я нужен Латвии, то меня легко найти. Я готов помочь советом или каким-то другим образом. Возглавляю небольшую общественную организацию — Форум будущего Латвии. Я обратился к высшим должностным лицам Латвии с инициативой сформулировать четкие, понятные, конкретные долгосрочные стратегические цели, над которыми мог бы синхронно работать весь чиновничий корпус и все политики", — сказал Репше.

Репше также высказался по поводу 20-летия со дня проведения референдума о вступлении Латвии в ЕС 20 сентября 2003 года. Экс-премьер признал, что было “по-разному” — по его мнению, Латвия упустила много возможностей уже находясь в ЕС. Например, в бизнес-сфере.

Репше подчеркнул, что самым важным и тогда, и сейчас была национальная безопасность. Он считает, что членство Латвии в ЕС также облегчило вступление страны в НАТО.

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