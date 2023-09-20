Утверждения о задержке выплаты пенсий российским гражданам в Латвии по вине российской стороны не соответствуют действительности, говорится в заявлении посольства России в Латвии.

Посольство поясняет, что Фонд пенсионного и социального страхования России заблаговременно, еще в середине августа, направил предназначающиеся для пенсий денежные средства.

"Однако по неизвестной причине данная транзакция по сей день не получила одобрения банка-корреспондента — до латвийской стороны финансовые средства не дошли", — говорится в заявлении.

Посольство отмечает, что в настоящее время уполномоченный банк Российской Федерации работает с банком-корреспондентом над разрешением сложившейся ситуации.

По данным Государственного агентства социального страхования, больше всего получателей российских пенсий в Риге — 48%, еще 13% — в Даугавпилсе и 9% — в Лиепае. В третьем квартале российские пенсии должны быть выплачены 10 474 лицам.

В понедельник, 18 августа, Министерство благосостояния сообщило, что выплата пенсий Российской Федерации (РФ) за третий квартал 2023 года гражданам России в Латвии будет отложена. Причина — не поступили средства из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Указанные пенсии выплачивает гражданам России в Латвиии Государственное агентство социального страхования (VSAA).

В Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации сообщили VSAA, что ищут решение, чтобы Российская федерация смогла осуществить денежный перевод для выплаты пенсий. Как только указанные средства поступят, VSAA обеспечит их выплату проживающим в Латвии российским пенсионерам.

Министерство благосостояния призывает российских пенсионеров, у которых задержка выплаты российских пенсий вызовет проблемы с оплатой неотложных повседневных жизненных нужд, обратиться за помощью в социальные службы муниципалитет, где они проживают.

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