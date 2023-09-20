Жители столицы, недовольные регулярным шумом по ночам, создали общественную организацию Naktsmieru Rīgai ("Ночной покой - Риге") и начали сбор подписей за законодательное ограничение уровня шума в ночное время. Об этом сообщает программа Латвийского радио 4 "Домская площадь".

Жители призывают Сейм начать работу над Законом о ночной тишине, который установил бы, что тишина наступает в 23.00 и продолжается до 6.00. Целью этого закона станет защита права каждого жителя на отдых, сон и отдых в ночное время. Сбор подписей в поддержку этой идеи уже начат на портале общественных инициатив Manabalss.lv.

Ночной покой жителей столицы чаще всего нарушают увеселительные заведения, из которых громкая музыка слышна до рассвета. Различные мероприятия и концерты также часто проходят без ограничений по звуку и времени. Жалуются горожане и на рев мотоциклов и дрифтующие по ночам машины. В результате люди не высыпаются и не могут наутро полноценно работать, говорят авторы новой инициативы на портале Manabalss.lv.

Они призывают подписаться за разработку закона, который бы ограничивал шум и ставил бы его в разумные рамки - с 11 вечера до 6 утра - а виновных призывал бы к ответственности.

Ранее в 2022 году в Рижскую муниципальную полицию поступило более 10 тысяч жалоб от жителей на шум. Как отмечают в полиции, проблема актуальна не только в столице, но и в других городах.

Если шум от различной строительной и прочей техники в некоторой степени регулируется законодательством, то шум от развлекательных заведений и мероприятий практически ничем не ограничен. Жители не имеют достаточной защиты от шума в ночное время.

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