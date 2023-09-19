В связи с установкой технических средств для строительных работ в ночь на четверг, 21 сентября, на улице Дзирнаву будет закрыто движение автотранспорта и пешеходов.

Участок улицы Дзирнаву от улицы Сатеклес до улицы Тургенева/улицы Абренес будет закрыт для движения с 00.30 до 5 часов утра 21 сентября.

Лицам, ответственным за проведение работ, поручено разместить соответствующие дорожные знаки, а также обеспечить проезд к месту жительства или работы жителям или предприятиям, расположенным на указанном участке улицы, и оперативному транспорту.

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