Участок улицы Дзирнаву от улицы Сатеклес до улицы Тургенева/улицы Абренес будет закрыт для движения с 00.30 до 5 часов утра 21 сентября.
Лицам, ответственным за проведение работ, поручено разместить соответствующие дорожные знаки, а также обеспечить проезд к месту жительства или работы жителям или предприятиям, расположенным на указанном участке улицы, и оперативному транспорту.
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