Многие проблемы Риги было бы решить проще, если бы была изменена модель управления Ригой, заявила новый министр окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") в "Утренней панораме" Латвийского ТВ, пишет портал LSM. По словам министра, возможно, следовало бы установить двухуровневое управление столицей, наладив сотрудничество с пригородами Риги.

Если для управления другими самоуправлениями достаточно одного уровня местного самоуправления, то в случае со столицей можно говорить о двух — самой Риге, а также о Риге вместе с Рижским регионом или Рижской метрополией, — сказала Берзиня.

Отметив, что модель управления Ригой требует тщательной оценки, Берзиня сказала, что ее можно назвать "например, продолжением и завершением административно-территориальной реформы". Это коснется не только Риги, но и Вараклян и других регионов.

"На мой взгляд, улучшив это управление и сотрудничая с территорией Прииеги, многие проблемы Риги можно было бы решить более просто и эффективно", — заявила Берзиня, приведя в пример организацию общественного транспорта.

"Должна быть какая-то модель, которая позволит рассматривать эту ситуацию совместно", — сказала министр. Берзиня заявила, что будет способствовать внесению таких изменений в модель управления Ригой.

Инга Берзиня отметила, что первые проблемы, которые она бы хотела решить, связаны с дорожной сетью и городскими улицами, а также жилищным вопросом в самоуправлениях, поскольку люди часто переезжают из Риги в регионы, и нередко не хватает жилплощади. Берзиня хотела бы создать Жилищный фонд и заняться поддержкой различных жилищных программ.

В то же время Берзиня хотела бы дополнительных инвестиций в культурные учреждения.

"Как многолетний руководитель Кулдигского края, говоря об инвестициях, я бы очень хотела найти возможность инвестировать не только в образовательные учреждения, но и в учреждения культуры и культурное наследие, потому что это общее достояние нашего народа. Латвия,"

– сказала Берзиня.

Министр считает, что ее опыт управления Кулдигским самоуправлением обязательно будет пригодится в новой работе.

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