Новый министр охраны среды и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") на первый взгляд видит достаточные основания для увольнения председателя Резекненской городской думы Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"), однако считает, что в этом вопросе нельзя принимать только политическое решение.

В передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) на вопрос, какие решения Берзиня планирует принять в отношении мэра Резекне, Берзиня ответила, что Минфин нашел нарушения в действиях Барташевича.

Министр пока ждет объяснений мэра Резекне, а также хотела бы ознакомиться с заключением Государственного контроля, когда оно будет готово.

В то же время, по словам Берзини, первые выводы свидетельствуют, что Барташевича следует уволить как ответственного за финансовые сложности в Резекне. "Одно дело — наше желание, но это не должно быть только политическое желание, оно должно быть еще и юридически обоснованным".

По словам Берзини, для подготовки юридически корректного решения потребуется больше времени. Поскольку Государственный контроль предположительно даст свое заключение по Резекне в ноябре, министр также могла бы принять решение в ноябре.

Как сообщалось, в свой последний рабочий день бывший министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс начал процесс отстранения Барташевича от должности, но окончательное решение предстоит принять уже новому министру.

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