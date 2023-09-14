Против города Резекне и его мэра организована кампания по очернению, имеющая политические цели, заявил в четверг на пресс-конференции председатель Резекненской думы Александр Барташевич ("Вместе за Латвию").

Он неоднократно подчеркнул, что не считает себя виновным ни по одному из вопросов, в которых его обвиняют. До сих пор все решения министерств основывались на общих фразах и предположениях, которые тиражировались в СМИ.

Ссылаясь на пресс-конференцию министра охраны среды и регионального развития Мариса Спринджукаса, мэр Резекне указал, что министерство запросило договоры по инвестиционным объектам, ухудшившим бюджетное положение города. "Таких нет", - сказал Барташевич.

По его словам, все начатые инвестиционные проекты принесут доход в городской бюджет. Говоря конкретно о проекте строительства рекреационного центра, он отметил, что договор находится в открытом доступе на сайте Бюро по надзору за закупками, и чиновники могут с ним ознакомиться. Все запрошенные министерством документы были переданы в министерство в срок, т.е. 7 сентября.

Барташевич также неоднократно повторил, что Министерство финансов не дало никакого ответа на запрос Резекне о предоставлении кредита. Общая сумма кредитов по отношению к доходам городского бюджета не превышает 20%, составляя 18%, и даже в случае предоставления кредитов сумма обязательств не превысила бы установленного законом предела.

По словам Барташевича, Министерству финансов придется отвечать, если оно не будет действовать в соответствии с законом и финансовое положение самоуправления ухудшится, поскольку существует вероятность того, что самоуправлению придется возвращать средства ЕС.

Он также пообещал обжаловать решение о своем отстранении от должности, если таковое будет принято. Юридические основания для отстранения пока не ясны, и следует дождаться решения министерства с указанием причин.

Мэр Резекне подчеркнул, что происходящее - лишь незначительная трудность и что после стабилизации все будет в порядке, нужно лишь немного перестроиться.

Как сообщалось ранее, для обеспечения денежного потока, необходимого для покрытия бюджетного дефицита и завершения проектов, Резекне в этом году требуется шесть новых кредитов на общую сумму 5,73 млн евро, которые не могут быть предоставлены, заявили в Минфине.

Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) считает Барташечича ответственным за финансовые трудности самоуправления, заявил на пресс-конференции в четверг уходящий министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс.

Он напомнил, что начал процедуру отстранения Барташевича от должности, направив председателю Резекненской думы письмо с требованием предоставить объяснения в течение пяти дней.

Ответ на письмо ожидается к следующей среде, 20 сентября. После этого ответ Барташевича должен быть оценен специальной комиссией, которая порекомендует уже новому министру, какое решение следует принять.

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