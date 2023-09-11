Рост стоимости услуг и минимальной заработной платы тяжело отражается на бюджетах самоуправлений, сообщает ReTV. По данным Латвийского союза самоуправлений (ЛСС), растет стоимость обслуживания кредитов, из-за чего уменьшаются возможности самоуправлений брать в долг, что ставит под угрозу не только развитие регионов, но и освоение европейских фондов.

Следующий год для финансов самоуправлений обещает быть полным испытаний. Основная доходная часть в бюджетах самоуправлений — это подоходный налог с населения (ПНН), пропорция которого уже несколько лет составляет 75%. При этом из-за увеличения минимальной заработной платы, повышения зарплат воспитателям дошкольных учреждений, высоких цен на энергоресурсы денег самоуправлениям требуется все больше.

"Конечно, сейчас основной базой в любом самоуправлении является подоходный налог с населения. Уже летом мы почувствовали, что его поступления немного уменьшились. Реальную, истинную картину увидим в конце года", — говорит заместитель председателя Елгавской городской думы Рита Вецтиране.