Министр регионального развития и окружающей среды Марис Спринджукс ("Объединенный список") начал процедуру отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича (сейчас — партия "Вместе для Латвии", избран от "Согласия"). Однако процесс займет несколько дней, и вероятно, окончательное решение об увольнении мэра примет уже новый министр.

Уже несколько месяцев Резекенскому самоуправлению уделяется повышенное внимание: у города возникли финансовые проблемы, муниципалитет не может выполнить свои обязательства.

Марис Спринджукс сообщил агентству LETA, что направил Барташевичу письмо с просьбой дать объяснения по этому поводу в течение пяти дней. Ответ Барташевича предстоит оценить специальной комиссии, которая и рекомендует министру, какое решение в отношении мэра принять.

Вероятно, это решение будет принимать уже не Марис Спринджукс, а другой министр. В пятницу, 15 сентября, Сейм может утвердить правительство Эвики Силини, в котором пост главы Министерства охраны окружающей среды и регионального развития займет депутат Сейма от "Нового Единства", бывший мэр Кулдиги Инга Берзиня.

Более подробную информацию министр предоставит на пресс-конференции в четверг, 14 сентября.

Резекненское самоуправление оказалось в тяжелом финансовом положении. Для покрытия всех расходов муниципалитету в этом году не хватает около 3,9 млн евро. Чтобы сэкономить деньги, самоуправление решило сократить количество сотрудников: в августе появились сообщения, что работу могут потерять около 60 человек.

Проблемы города связаны с реализацией масштабных проектов, за которые руководство Резекне взялось по собственной инициативе. Самые большие трудности связаны с проектом спа-центра на берегу озера Ковшу. Изначально стоимость амбициозного проекта "Создание Резекненского рекреационного центра для развития туризма" составляла 12,4 млн евро. Реализация проекта началась три года назад, и за это время смета выросла на три миллиона евро. При этом найти арендатора для объекта городу пока не удается.

Еще в июле Спринджукс назвал действия думы Резекне бесхозяйственными и заявил, что необходимо провести аудит. В конце августа Барташевич направил Минфину предложение по финансовой стабилизации самоуправления. Министерство финансов при этом пришло к выводу, что дума Резекне вряд ли сможет выполнить свои обязательства перед кредиторами. Более трети от дефицита город планировал покрыть за счет новых заемных средств этого года.

Несколько попыток оппозиции отправить Александра Барташевича в отставку не увенчались успехом. В начале сентября Госконтроль начал финансовую ревизию в самоуправлении.

Марис Спринджукс на этой неделе потеряет пост вместе со всеми остальными министрами в правительстве Кришьяниса Кариньша.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram