Выступая в среду на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН), президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал провести реформы в Совете Безопасности ООН и привлечь Россию к ответственности за все военные преступления, совершенные РФ в Украине.

В Офисе президента пояснили, что свое выступление Ринкевич посвятил в основном войне, которую развязала Россия против Украины. Латвийский политик подчеркнул, что война, начатая Россией против Украины, угрожает миру и является испытанием для многосторонней системы, основанной на правилах.

"Брутальное вторжение России в соседнюю страну противоречит основным принципам ООН — воздерживаться от применения силы против суверенитета и территориальной целостности государств. Грубое нарушение этих принципов подрывает всю международную систему. Особенно когда агрессором является ядерное государство и постоянный член Совета Безопасности ООН", — заявил Ринкевич и подчеркнул, что это не спор между двумя соседними странами, а неспровоцированное нападение со стороны России, которая пытается с помощью силы изменить международные границы.

Президент Латвии напомнил, что в 2008 и 2014 годах международное сообщество совершило серьезную ошибку, не отреагировав на агрессию России против Грузии и незаконную аннексию Крыма. Это был неверный сигнал России, который привел к росту ее агрессивных, имперских амбиций.

"Украина — не Россия, она никогда не была и никогда не будет Россией", — подчеркнул Ринкевич, призвав международное сообщество занять твердую позицию, поскольку исход этой войны на долгие годы вперед определит глобальную безопасность. Он также упомянул об ответственности за войну режима Александра Лукашенко.

Президент Латвии отметил, что восстановления международного доверия нельзя ожидать до тех пор, пока Россия не завершит войну и не уйдет с Украины, более того, Россия должна вывести все свои силы и военную технику из Украины в пределах ее границ, признанных на международном уровне.

"В ответ тем, кто призывает к прекращению огня и мирному диалогу, хочу напомнить, что только Украина может решить, когда начинать мирные переговоры. Латвия поддерживает украинскую формулу мира. Устойчивый мир должен основываться на суверенитете и территориальной целостности Украины. Я призываю всех членов ООН поддержать эти принципы", — добавил Эдгар Ринкевич.

Также он призвал международное сообщество продолжать оказывать всю необходимую поддержку Украине и ее народу. Латвия будет поддерживать Украину столько, сколько это необходимо, напомнил политик о позиции нашей страны и подчеркнул, что Украине понадобится всесторонняя поддержка для восстановления страны и после войны.

Президент Латвии заявил, что Россия должна взять на себя полную юридическую и финансовую ответственность за свою агрессию.

"Мы должны добиться полной ответственности за все преступления, совершенные в Украине. Это означает ответственность России как государства за нарушения международного права. И это означает индивидуальную ответственность за наиболее тяжкие международные преступления", — уверен президент ЛР.

По словам Ринкевича, Латвия неоднократно подчеркивала необходимость создания специального международного трибунала по преступлениям агрессии против Украины.

Ринкевич также отметил, что неспособность остановить агрессию или конфликт часто ставит под сомнение эффективность ООН, но она все еще остается важной организацией и ядром многосторонней системы, которая объединяет все суверенные государства и особенно важна для малых государств.

Президент Латвии убежден, что Совет безопасности ООН нуждается в существенных реформах, поскольку его недееспособность из-за злоупотребления правом вето является серьезной проблемой.

"Поэтому Латвия поддерживает усилия сделать Совет Безопасности ООН более прозрачным и ответственным за свое бездействие. Право вето создано не как привилегия, а как ответственность", — сказал президент.

Ринкевич также отметил, что Латвия поддерживает более справедливое и равноправное представительство в Совете безопасности регионов, в том числе развивающихся стран Африки и малых островов, и при этом напомнил о кандидатуре Латвии на выборах в Совет безопасности в 2025 году.

Ринкевич призвал продолжать международные усилия по содействию экспорту Украины для мирового продовольственного обеспечения. "Я призываю ООН решить вопрос вывоза оставшихся принадлежащих России минеральных удобрений с территории Латвии, чтобы их можно было как можно скорее доставить странам, которые в них нуждаются. Система ООН должна более эффективно реагировать на гуманитарные потребности".

В конце речи Ринкевич коснулся и других вопросов, например, достижения целей по устойчивому развитию ООН и изменения климата. По его словам, Латвия будет следить за развитием работы Международной правовой комиссии в отношении юридических аспектов подъема уровня моря. Кроме того, Латвия включилась в международные процессы судопроизводства, которые касаются обязанностей стран в связи с изменением климата.

"Устойчивость к дезинформации — это сфера, где Латвия имеет значительный опыт. В ней необходимо заняться вопросами ответственности участников информационной среды", — добавил президент.

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