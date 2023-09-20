Президент Украины Владимир Зеленский, выступив в среду перед Советом безопасности ООН, покинул зал до того, как там появился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщают информационные агентства.

"Таким образом, Зеленский и Лавров не окажутся одновременно в одном зале, как ожидали некоторые СМИ", — констатирует российское государственное агентство ТАСС.

ТАСС отмечает, что во время выступления Зеленского в зале были представители российской миссии в ООН во главе с Василием Небензей.

После Зеленского в Совбезе выступил госсекретарь США Энтони Блинкен и обвинил Россию в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

"Россия ежедневно совершает в Украине военные преступления и преступления против человечности", — цитирует Блинкена агентство AFP.

Еще о сегодняшней речи президента Украины Владимира Зеленского в Совете безопасности ООН: в то время как некоторые международные обозреватели рассуждают о том, на какие уступки Украине придется пойти ради мирного соглашения с Россией, Зеленский подтвердил бескомпромиссную позицию, согласно которой гарантией прочного мира может быть только полный вывод российских войск с территории Украины.

"Первое: полный вывод всех российских войск и военных формирований, включая Черноморский флот России или те дырявые корыта, которые от него останутся за время войны, а также выведение всех наемников и квазивоенных формирований России со всей суверенной территории Украины в наших международно признанных границах 1991 года.

Второе: полное возвращение Украине эффективного контроля над всей нашей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Только выполнение этих двух пунктов будет иметь результатом честную, надежную и полную остановку боевых действий", — заявил Зеленский.

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