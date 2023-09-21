В этом году урожай яблок в Латвии меньше, чем в прошлом, рассказали агентству LETA владельцы плодоводческих хозяйств.

В этом году урожай яблок в Латвии меньше, чем в прошлом, рассказали агентству LETA владельцы плодоводческих хозяйств.

По словам владельца предприятия Pūres dārzi Эдмунда Гринбергса, урожай осенних яблок, хотя и качественный, намного меньше, чем год назад. В этом виноват в основном град, от которого сады предприятия пострадали трижды.

Также на урожай повлияли засуха и весенние заморозки, но, в отличие от града и заморозков, с засухой можно бороться.

Гринбергс добавил, что потребление местных яблок тоже "удручающе маленькое".

Местным производителям по ценам сложно конкурировать с польскими яблоками, при этом людям больше нравятся крупные яблоки, чем маленькие и средние сорта.

Кроме того, Pūres dārzi работает с маленькими и средними магазинами, но не с сетями супермаркетов. Супермаркеты снизили закупочные цены до такого уровня, что производители не хотят продавать им свой товар. Эти цены не соответствуют себестоимости яблок, куда входят и такие позиции, как зарплаты рабочим и электричество для хранения яблок.

Pūres dārzi реализует свою продукцию и в рамках программы "Школьное молоко и фрукты", и Гринбергс надеется, что в этом году программа продлится дольше.

Председатель правления кооператива Zelta ābele Гинтс Нейманис рассказал, что сейчас производители не торопятся продавать яблоки и кладут урожай на хранение. Погодные условия пока благоприятствуют уборочным работам. Однако найти работников с каждым годом все сложнее.

Нейманис также отметил, что урожай яблок сильно различается в разных регионах. На разницу в урожайности в основном повлияли погодные условия, например, град и грозы.

Сейчас цены на яблоки снизились, но позже, когда малые производители распродадут всю свою продукцию, цены вырастут.

Нейманис добавил, что в отрасли давно создают проблемы оптовики, которые продают импортную продукцию как латвийскую. При этом урожай яблок в ближайших к Латвии европейских странах тоже меньше, чем обычно, поэтому Нейманис предполагает, что давление импорта на местное производство в этом сезоне не будет таким сильным.

Более точно оценить урожай латвийских яблок в этом сезоне можно будет в октябре, когда все плоды будут собраны.

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