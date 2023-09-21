В этом месяце Рижская муниципальная полиция начала контролировать движение на улице Вайдавас с помощью портативной камеры видеонаблюдения. За неделю обнаружены 153 нарушителя, которые ехали на легковом автомобиле по полосе общественного транспорта. 87 из них выявлены с помощью камеры видеонаблюдения — и они получат уведомления о штрафах. 66 нарушений полиция зафиксировала на месте. Об этом сообщается на странице Рижской муниципальной полиции в Facebook.

Переносные камеры видеонаблюдения рижская полиция использует уже несколько лет, но практика фиксировать нарушения, удаленно составлять протокол и отправлять водителю в электронном виде или по почте появилась недавно. Эта камера сама фиксирует нарушения и записывает номер автомобиля.

Также на улице Вайдавас полиция использовала дроны, которые позволяли выявить за неполных два часа до двадцати нарушений. С учетом большого количества нарушителей решено проводить такие проверки не только на улице Вайдавас, но и в других местах.

Полиция напоминает: за езду по полосе, выделенной для общественного транспорта, можно получить штраф до 40 евро.

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