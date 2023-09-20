В Плявниеки недавно появились полосы для общественного транспорта, а привычный водителям поворот улицы Илукстес на улицу Лубанас исчез. Нововведения вызвали разные оценки в обществе и небольшой хаос, сообщает портал Rus.Lsm.lv со ссылкой на сюжет Евгении Копыловой в программе "Новый день".

На улице Лубанас перед ул. Сахарова по направлению от Южного моста оборудовали полосу для общественного транспорта, чтобы на улицу Сахарова можно было проехать без задержек. Дальше полоса общественного транспорта продлится до улицы Ясмуйжас. Также полосу оборудовали на улице Катлакална перед Лубанас.

Представитель Pilsēta cilvēkiem Андрей Олиньш считает, что этого мало.

"Всегда хочется лучше. На улице Сахарова идут два с половиной магистральных общественных транспорта. 3 автобус, 22 троллейбус, и вместе 15, 31 и 33 — они все вместе создают еще один магистральный общественный транспорт, который идет отсюда и на Юглу. Количество составов общественного транспорта здесь — 405. В часы пик они ходят с интервалом, наверное, раз в минуту. В 7 часов утра до 9 часов вечера. Вот этими изменениями была решена проблема перекрестка улицы Катлакална и Лубанас. Дальше будут люди заезжать в дворы, останавливаться на аварийках. Эта полоса заканчивается на улице Ясмуйжас. А вот дальше начинается тот самый конфликтный кусок, где будут самые большие пробки", — говорит он.

Кроме того, по его мнению, нововведения нужно было устраивать летом, а не в сентябре — машин было бы меньше, привыкание бы прошло спокойнее. 22 сентября общество устраивает пикет за полосу общественного транспорта на улице Валдемара.

Опрошенные журналисткой водители преимущественно недовольны, а кто-то узнал о нововведениях только что. Буквально за час съемок произошли десятки нарушений. Часто водители поворачивали на улицу Лубанас с Илукстес, игнорируя запрещающий знак. Объезд занимает три минуты, и водителей это раздражает — один даже назвал происходящее цирком. Лишь один из опрошенных водителей поддержал идею о введении новых полос общественного транспорта.

В Департаменте сообщения Рижской думы заявили, что пробок из-за изменений в организации дорожного движения не возникло — даже наоборот.

Также в департаменте сообщения отмечают, что безнаказанно нарушать правила — поворачивать налево там, где этого делать нельзя или ехать по полосе общественного транспорта — долго не получится. Уже на следующей неделе может появиться усиленный контроль полиции на этом месте.

Также в ближайшее время появится изменения на дороге и в микрорайоне Золитуде. Там сейчас обустраивают полосу для общественного транспорта на улице Золитудес на отрезке от улицы Грамздас до железнодорожного переезда.

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