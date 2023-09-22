22 сентября, в заключительный день Недели мобильности и международный "День без автомобиля", рижский общественный транспорт будет бесплатным. Цель — мотивировать жителей в этот день не ездить на машине.

Рига присоединилась к проходящей по всей Европе Неделе мобильности. В Брюсселе по такому поводу прошел День без машин: проезд по городу разрешили только общественному и оперативному транспорту, такси и людям с ограниченной мобильностью. Рига ограничилась бесплатным проездом в общественном транспорте в пятницу, 22 сентября, что обошлось в 128 тысяч евро дотации Rīgas satiksme. Кроме того, к акции присоединилась компания Bolt и подарила латвийцам 1000 бесплатных поездок на электросамокатах — 600 из них будут доступны рижанам.

Владельцев частных авто в этот день призвали к добровольному выбору в пользу велосипеда, пешего хода или общественного транспорта, который мэр Кирсис назвал "позвоночником" рижской мобильности и обещал менять привычки рижан. По его словам, за последние годы Rīgas satiksme из разворованного, опустившегося и плохо управляемого превратилось в хорошо управляемое, направленное на рост предприятие.

"Удобный и доступный для пассажиров общественный транспорт — один из ответов на вопрос, как уменьшить в городе пробки и загрязнение воздуха. С начала года, когда была введена реформа билетов Rīgas Satiksme, направленная на то, чтобы увеличить количество постоянных пассажиров, в городе появляются все новые и новые полосы общественного транспорта и другие нововведения, позволяющие автобусам, троллейбусам и трамваям ездить быстрее, и мы видим, что это приносит плоды — количество пассажиров постоянно растет. В то же время у любого, кто пока что не пользуется общественным транспортом каждый день, есть шанс познакомиться с его преимуществами, чтобы понять, что это хорошая альтернатива личному автомобилю", — цитирует мэра сайт Rīgas Satiksme.

В честь Недели мобильности в Риге проходили дискуссии о том, как сделать город более дружественным к экологии и удобным для горожан. 22 сентября движение инноваций Vefresh в сотрудничестве с самоуправлением и представителями частного сектора проведет дискуссию "Городские данные в режиме реального времени: когда и насколько реально?" (Reālā laika pilsētas dati: kad un cik reāli?). Будет обсуждаться, как улучшить качество жизни в городе с помощью технологий мониторинга городской среды, а также получение данных о происходящем в городе и политику приватности этих данных. Дискуссия пройдет в квартале VEF на улице Берзаунес, 11а-4, с 7:00 до 18:30.

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