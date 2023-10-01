С 1 октября начинается запрет на вылов лосося и морской форели в латвийских водах. Запрет продлится до 31 декабря во внутренних водах и до 15 ноября - на побережье Балтийского моря и Рижского залива, сообщила агентству LETA руководитель пресс-службы Государственной экологической службы Айя Ялинска.

В период запрета экологические инспекторы экологической службы будут осуществлять усиленный контроль в реках, где нерестится лосось и форель. Им будут помогать Земессардзе, Пограничная службая, самоуправления и общественные экологические инспекторы. Вдоль рек будут проводиться круглосуточные рейды и осуществляться мониторинг, чтобы не нарушался нерест лосося и морской форели.

Время нереста является особенно чувствительным периодом для лососевых рыб, которые становятся более доступными для тех, кто ищет рыбу и икру во время миграции и нереста.

Государственная экологическая служба призывает общественность сообщать о возможных нарушениях по телефону 26 338 800 или с помощью мобильного приложения Vides SOS.

С 1 октября добыча лосося и морской форели запрещена на всей территории Латвии. Запрет на вылов этой рыбы не распространяется на Рижский залив - на участке от Вецаки до Вайвари, а также на лосося и морскую форель при неспециализированном лове в Бульупе и на участке Даугавы от морского залива до до Рижской ГЭС: эти рыба искусственно размножается в рыбоводных хозяйствах, а естественных нерестилищ в указанных водоемах нет.

Айя Ялинска напоминает, что за одного незаконно пойманного лосося или форель, установлен штраф в размере 715 евро (если она выловлена ​​во внутренних водах) или 429 евро (если выловлена в море). За нарушение также применяется административное наказание.

Максимальный штраф за нарушение правил рыболовства составляет 350 евро, а за нарушение промышленного рыболовства - 700 евро для физического лица, и 4300 евро для юридического лица. Если в результате уголовного правонарушения установлен значительный ущерб, то правонарушителю грозит уголовная ответственность.

Государственная экологическая служба напоминает, что с 1 сентября по 30 ноября в Латвии запрещен вылов ручьевой форели.

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