Министерство финансов может выделить МИД 100 тыс. евро из средств на непредвиденные обстоятельства, из которых 50 тыс. евро будут направлены в Марокко для поддержки населения после землетрясения.
До 50 000 евро будет направлено Латвийскому Красному Кресту для оказания помощи населению Ливии в ликвидации последствий наводнения.
Уже сообщалось, что 8 сентября в Марокко произошло сильное землетрясение. По данным Геологической службы США, землетрясение имело магнитуду 6,8 по шкале Рихтера. Его эпицентр находился в 70 км к юго-западу от Марракеша. В свою очередь на Ливию в начале сентября обрушился шторм "Даниэль".
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