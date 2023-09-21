Латвия планирует выделить 100 000 евро на поддержку жителей Марокко и Ливии, пострадавших от стихийных бедствий, говорится в законопроекте, поданном Министерством иностранных дел (МИД) для утверждения на следующей неделе.

Министерство финансов может выделить МИД 100 тыс. евро из средств на непредвиденные обстоятельства, из которых 50 тыс. евро будут направлены в Марокко для поддержки населения после землетрясения.

До 50 000 евро будет направлено Латвийскому Красному Кресту для оказания помощи населению Ливии в ликвидации последствий наводнения.

Уже сообщалось, что 8 сентября в Марокко произошло сильное землетрясение. По данным Геологической службы США, землетрясение имело магнитуду 6,8 по шкале Рихтера. Его эпицентр находился в 70 км к юго-западу от Марракеша. В свою очередь на Ливию в начале сентября обрушился шторм "Даниэль".

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