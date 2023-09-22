Ремонтные работы продолжаются на 37 участках государственных автодорог, и водителям следует учитывать ограничения в движения, сообщили порталу Delfi в Latvijas Valsts ceļi.

Самые большие ограничения движения — между Сталбе и Цесисом на региональной дороге Умурга — Цесис — Ливи (Р14). Чтобы проехать через этот участок ремонтных работ, понадобится почти час.

Крупнейшие ограничения на главных государственных дорогах

- на Видземском шоссе (А2) от поворота на Цесис (Р20) до Ридзене семь участков со светофорами. Участок дороги длиной 0,5 км за Драбеши полностью закрыт для движения, участок Драбеши-Вайве нужно объезжать по дорогам Драбеши-Ливи (V293), Валмиера-Цесис-Драбеши (P20) и Цесис-Рамули-Банужи (V294). Ограничение скорости 50 и 70 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — один час;

- на Валмиерском шоссе (А3) от моста через Гаую до поворота на Лиелстраупе (V280) движение регулируется светофором на одном участке, ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 40 минут;

- на Даугавпилсском шоссе (А6) в Лиелварде светофоры на двух участках, ограничение скорости 50 км/ч, ограничение ширины 3 м, время пересечения участка — 25 минут;

- на автодороге граница с Россией (Гребнево)–Резекне–Даугавпилс–граница с Литвой (Медуми) (А13) от Гребнево до Карсавы ограничение скорости 70 и 50 км/ч, четыре участка со светофорами. Время проезда через участок ремонтных работ — 50 минут.

Крупнейшие ограничения на государственных региональных дорогах:

- движение на участке дороги Умурга-Цесис-Ливи (Р14) от Сталбе до Цесиса регулируется шестью светофорами. Ограничение скорости 70 и 50 км/ч, время проезда через участок ремонтных работ — 50 минут;

- на автодороге Коцены-Лимбажи-Туя (Р11) от Умурги до Иесалкаи организовано реверсивное движение, которое регулируется светофором на одном участке и знаками приоритета на двух участках. Время проезда через участок ремонтных работ — 35 минут;

- на дороге Айзкраукле–Екабпилс (Р76) от Сеце до станции Даугава движение организуется на двух участках с помощью светофоров или регулировщиков, ограничение скорости 50 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — 25 минут;

- на дороге Валка-Виреши (Р23) закрыто движение по мосту Гаую и рукав Гауи, объезд по шоссе Валка-Смилтене (Р24), в пути следует планировать до 25 минут;

- на участке дороги Скрунда — Айзпуте (Р117) возле Казданги две участка со светофорами. Ограничение скорости 50 и 70 км/ч. Время проезда через участок ремонтных работ — полчаса.

Ограничения движения во время мероприятий:

- 22-24 во время военных учений Namejs 2023 возможны кратковременные ограничения движения на региональных дорогах Гаркалне-Алаукстс (P3), Валмиера–Цесис–Драбеши (P20), Приекули–Рауна (P28), Цесис–Вецпиебалга–Мадона (P30), а также на нескольких местных дорогах.

- 24 сентября во время велопробега будет ограничено движение от Бауски до поселка Узварас (V1025).

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