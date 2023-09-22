Управление по делам граждан и миграции отправило 3541 извещений об истечении срока действия вида на жительство (ВНЖ) тем гражданам России, которые не подали документы на получение статуса постоянного жителя ЕС. Им предлагают добровольно покинуть Латвию до 30 ноября 2023 года. Порталу Delfi стали известны случаи, когда "письма на выезд" были, похоже, отправлены по ошибке. PMLP придумал новое решение для таких случаев.

С порталом Delfi связалась Анна (Имя изменено, чтобы не повлиять на ход проверки статуса). Она — племянница 74-летней пенсионерки, в свое время сменившей статус негражданина на российский паспорт. В июле ее тетя успешно с первого раза сдала языковой экзамен — три части на 90%, а письменную — на грани 60%, но тоже сдала. Проблем с латышским у нее никогда не было — даже курсов не потребовалось. Правда, ответа пришлось ждать больше месяца.

Анна по доверенности помогала оформить тете документы. Подписала все электронной подписью и отправила на е-почту PMLP, которая была указана. Пришло подтверждение "Ваш е-мейл получен". Позже Анна получила извещение, что документы тети направлены в одно из региональных отделений Латвии, которое непосредственно будет все оформлять.

"Вчера вечером тетя звонит в истерике — ей на почту пришло бумажное письмо о том, что до 30 ноября она должна покинуть Латвию, потому что не поданы документы", — рассказывает Анна.

С утра племянница позвонила в региональное отделение. Рассказала, что тетя получила предписание на выезд, но все документы были отправлены — там ответили, что это была автоматическая рассылка. Многие получили письма неправильно, это техническая ошибка. Анна попросила проверить в системе — все ли там в порядке с документами. "Пока работница входила в систему, успокаивала, что она даже помнит тетины документы по доверенности, что по ним давно решение принято. Но, войдя в систему, вдруг спросила: а почему вы решили, что ваши документы у нас? У нас их нет".

Работница просила переслать ей сообщение, что документы направлены в ее отделение, а когда убедилась — сказала, что это, наверное, техническая ошибка — так бывает. Она посмотрела, что eID-карта тети уже в пассивном статусе — то есть персональный код аннулирован. Она рекомендовала тете сходить в любое отделение PMLP и бесплатно получить новую eID-карточку.

"Там очереди многочасовые, а записи на время нет… — расстроена таким ходом событий Анна. — Получается, что в PMLP о проблеме знают — они четко сказали, что мы не одни такие, и есть решение — новая карточка. Но навстречу никак не идут. Как будто это компьютерная игра, а не живые люди в возрасте".

"От таких новостей человеку может стать плохо с сердцем, а у него даже персонального кода нет, чтобы скорую вызвать!"

Через час Анне перезвонили и подтвердили, что документы тети получены, все в порядке. Можно отправляться за новой картой.

Гражданство России тетя, по словам Анны, в свое время взяла исключительно потому, что латвийская пенсия не давала возможности выжить. В России у тети никого нет — уехать совершенно некуда. А здесь — квартира и могилы всех родных. Она свободно говорит по-латышски. Ей нравится Латвия.

Это не единственный подобный случай. Delfi зафиксировал как минимум одну публикацию в фейсбуке (в закрытом доступе): там было выложено еще одно письмо с призывом покинуть Латвию. Его получила гражданка РФ, которая под поправки к Закону об иммиграции даже не подпадала — она сменила паспорт до 2003 года. И ее постоянный вид на жительство не аннулировался.

Семейный врач сообщила, что у нескольких ее пациентов аннулированы персональные коды. Теперь они смогут получать медицинские услуги только за полную плату. В частности, одному пациенту надо было на днях ложиться на операцию — теперь только за деньги.

Что рекомендует PMLP?



Портал Delfi связался с PMLP. Представитель управления Мадара Пуке сообщила, что в таких случаях получившему ошибочное письмо гражданину России "надо действовать так, как рекомендует информационный телефон PMLP — отправляться в любое территориальное отделение и оформить новый документ. Отдельной очереди для таких случаев не предусмотрено, можно связаться с отделением и договориться о конкретном времени обслуживания. Персональный код в таких случаях не меняется".

Напоминаем, что 2 сентября автоматический постоянный вид на жительство бывших (не)граждан Латвии (ПМЖ), получивших гражданство России после мая 2003 года, утратил силу. Чтобы получить новый статус постоянного жителя ЕС в Латвии, попавшие под поправки к Закону об иммиграции должны были пройти ряд процедур. Поправки потом еще дважды поправляли. О том, как теперь действовать всем попавшим под действие изменений к Закону об иммиграции Delfi подробно написал здесь.

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