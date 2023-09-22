Министерство финансов внесло изменения в законопроект "О графике подготовки госбюджета на 2024 год и рамках бюджетов н 2024-й, 2025-й и 2026-й годы", установив, что пакет бюджетных законопроектов будет передан на рассмотрение в Сейм 3 ноября, сообщает LETA. Утвердить этот график предстоит на следующем заседании правительства.

Поправки предусматривают, что консультации о приоритетах бюджета с премьером Эвикой Силиней ("Новое Единство") и коалиционными партиями — "Новым Единством", СЗК и "Прогрессивными" — будут проходить до 27 сентября.

Решение о включении в законопроект о бюджете приоритетных мер надо принять до 29 сентября, а до 2 октября ответственные министерства должны подаить соответствующие расчету Минфину.

Поправки предусматривают, что до 4 октября будет рассчитан предельно допустимый объем расходов госбюджета и разослана министерствам информация о предельно допустимом объеме расходов госбюджета. Кабинет министров будет рассматривать законопроекты, сопровождающие госбюджет, 3 и 9 октября.

До 9 октября министерства могут подавать заявки Минфину. 10 октября Кабинет министров планирует утвердить проект плана госбюджета-2024.

Дата 12 октября установлена как дедлайн для подачи плана госбюджета Еврокомиссии и Еврогруппе. 24 октября планируется рассмотреть проект протокола о договоренностях и противоречиях по бюджету между правительством и Латвийским союзом самоуправлений.

1 ноября Кабинет министров намерен утвердить проект государственного бюджета Латвии на 2024 год и весь пакет сопроворждающих законопроектов. 3 ноября проект будет вновь согласовываться с Еврокомиссией и Еврогруппой, и передаваться на утверждение в Сейм.

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