С января предприятие Rīgas Satiksme провело реформу билетов общественного транспорта. Проездные стали дешевле, отдельные поездки дороже, "зайцам" осложнили жизнь, проезд можно оплатить смартфоном. Глава Rīgas Satiksme Джанета Иннуса рассказала, что это дало.

С января цена проездного на месяц снизилась с 50 до 30 евро, зато одна поездка удлинилась с 60 до 90 минут и подорожала с 1,15 до 1,5 евро. В автобусы и троллейбусы 30 маршрутов вход теперь — через переднюю дверью А во все — после 21.00. Обещают, что нововведения для удобства пассажиров продолжатся. Правда, как предприятие сможет решить нехватку 60 водителей автобуса и чуть меньше — троллейбусов, пока неизвестно.

Что дала новая система продаж билетов?

По словам Джанеты Иннусы, пассажиры после ковида не вернулись в ОТ так быстро, как хотелось бы предприятию Rígas satiksme, но реформа билетной системы полностью себя оправдал.



Новые проездные. Новая цена на проездные 30 евро без деления на виды транспорта и рабочие-выходные увеличила число постоянных пользователей ОТ (прирост оплаченных пассажиров в выходные — до 5-16%). Четвертая часть пассажиров едет по проездному. В итоге переход от 50 евро к 30 евро в итоге не стал убыточным, а даже привел в небольшой плюс, доложила Джанета Иннуса.

Билеты на 90 минут. Их сегодня используют 15% пассажиров. Их себестоимость 2,65 евро, но цены поднимать не планируют. К сожалению, теперь в трамвайных автоматах больше нельзя купить билет на разовый проезд или на 90 минут. По словам Иннусы, перепрограммировать устройства на новую систему оказалось дороже, чем можно выгадать на продаже таких билетов.

Скидки. Половина пассажиров едет со скидкой 100%, а каждый десятый (студенты, медики, педагоги и др) — по проездным в полцены. По словам Кирсиса, пока от этих льгот отказываться не планируют.

Билетные аппликации. С января 2022 года и до сегодняшнего дня росло число тех, кто использует мобильные аппликации для оплаты проезда. Сегодня каждый четвертый покупает билеты на смартфонах — такой билет и труднее потерять.

Вход через переднюю дверь. Существенно увеличилось число пассажиров, которые регистрируют билеты. А вот людей, "которые беспокоят других пассажиров", стало меньше. С февраля такую практику ввели на 19 маршрутах, с 1 мая — довели число до 30 маршрутов. Это на протяжении всего дня. Также с 1 августа все автобусы и троллейбусы после 21.00 (чтобы не создавать неудобств) впускают пассажиров только с передних дверей. Выяснилось, что примерно каждый четвертый раньше билеты не регистрировал. Теперь это уже не эксперимент, а постоянное решение.

Что будет со старой системой продажи е-талонов?

Не все люди в состоянии освоить мобильную покупку билетов. Поэтому пока сохраняется и система параллельных э-талонов. В течение двух-трех лет от нее собираются избавиться в пользу другой более современной и бюджетной системы, но и там будут варианты нецифровых билетов.

В Риге сейчас 440 мест, где можно купить е-талоны. Продавцы предлагают услуги, RS делает закупку из предложенного, выплачивая комиссии. До сих пор есть немало мест, особенно в Пардаугаве, где билета вблизи остановки не купить. Джанета Иннуса обещала этот пробел постепенно устранять, привлекая новые пункты продаж и перемещая автоматы по продажам билетов из других мест, где есть альтернативные точки продаж. Иннуса отметила, что приобрести дополнительные автоматы невозможно — их уже не производят. Но и перемещать непросто — не у всякой остановки есть подвод электричества.

Когда ждать интерактивный сайт и мобильное приложение RS?

Сайт с актуальными временами прибытия общественного транспорта может появиться уже в октябре. Одновременно актуальное время прибытия транспорта и опоздания появятся и на остановках, оснащенных электронным табло. Со временем появится и интерактивное мобильное приложение — на ее создание объявлена закупка. Важно, чтобы с этой аппликации можно было и билет купить, и расписание всех видов транспорта посмотреть.

Какие еще новинки ждут Ригу в сфере общественного транспорта — "позвоночника мобильности" — портал Delfi подробно рассказывает здесь.

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