Министерство обороны начало служебное расследование, чтобы выяснить точные причины потери управления наблюдательным дроном, который мог упасть на территорию России во время военных учений в выходные дни, заявил сегодня утром в эфире программы "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (ЛТВ) министр обороны Андрис Спрудс.

Спрудс не сообщил, сколько времени займет расследование.

Министр сообщил, что МИД Латвии связался с Россией по поводу инцидента. Согласно международной практике, беспилотник должен был быть возвращен Латвии, но Спрудс предполагает, что этого не произойдет, и Россия будет использовать этот случай в пропагандистских целях.

Как сообщалось, в субботу в ходе учений "Namejs 2023" по техническим причинам была потеряна связь с беспилотником Национальных вооруженных сил (НВС), который использовался для наземного наблюдения в районе латвийско-российской границы.

С большой долей вероятности можно предположить, что дрон совершил посадку на территории России.

Беспилотник не имел военного вооружения, а предназначался для наблюдения, сообщили агентству LETA в Минобороны. Во избежание эскалации событий Министерство иностранных дел проинформировало Россию о случившемся, как это принято в международной практике.

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