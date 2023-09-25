С 25 сентября по 1 сентября в Риге, в Ропажском крае, Кекавском крае и Марупском крае будут проходить военные учения Namejs 2023.

В ходе учений 1-я Рижская бригада Земессардзе будет отрабатывать необходимые навыки во взаимодействии с Госполицией, Государственной пожарно-спасательной службой, рижским муниципалитетом и муниципальными предприятиями, Рижской муниципальной полицией, Управлением Рижского свободного порта, Госслужбой среды, Службой неотложной медицинской помощи и предпринимателями.

Цель учений — сделать систему обороны страны всеобъемлющей и опирающейся на готовность всего общества и госучреждений вместе преодолеть кризис. Такая система включает в себя не только государственные учреждения, но и представителей частного сектора, НГО и жителей.

Земессардзе предупреждает, что во время учений по дорогам будет передвигаться военная техника. Будут использоваться учебные боеприпасы, которые не представляют опасности, но могут издавать громкие звуки. Жителей просят проявить понимание и не пугаться.

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