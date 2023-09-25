Чтобы улучшить культуру уплаты налогов, Служба государственных доходов (VID) с будущего года вводит рейтинг налогоплательщиков. Об этом в эфире программы "Открытый разговор" на Латвийском радио 4 рассказала генеральный директор ведомства Иева Яунземе.

Она отметила, что в прошлом году уровень теневой экономики, или "зарплат в конвертах", уменьшился до 17.5% — "ситуация улучшается". Но до сих пор есть сферы, где рост экономики взаимосвязан с ростом теневой экономики.

"К сожалению, это [происходит] в отраслях, где много игроков, обычно в торговле, где по сей день циркулирует "наличка", и где не всегда работают люди с высшим образованием [которые толерантны к выплате "зарплат в конвертах"]…. У нас уже было одно исследование, которое показало, что мужчины предпенсионного возраста и без семьи очень податливы к таким зарплатам. Все-таки общество толерантно к неуплате налогов. И всегда есть, что сказать. Например, "У нас большие налоги". И так далее", — указала Яунземе.

Она добавила, что подобный нигилизм напрямую влияет на размер будущих пенсий.

"Как бы зарплаты растут. В прошлом году у нас был рекордный прирост – один миллиард евро. Но нельзя доить корову с двух сторон. Надо понимать, что если происходит недоплата социального страхования, то пенсии и пособия будут меньше", — подчеркнула глава VID.

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