Уже на неделю задерживается выплата российских пенсий в Латвии, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве социального страхования (VSAA).

Как сообщила пресс-секретарь VSAA Ивета Дайне, уже в конце августа было известно, что Фонд пенсионного и социального страхования РФ перевел деньги, но они застряли. VSAA надеется, что российской стороне удастся решить проблему в ближайшее время.

Пенсии нужно было выплатить до 19 сентября.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте посольства России в Латвии, Фонд пенсионного и социального страхования РФ своевременно отправил предназначенные для граждан России деньги в середине августа. "Однако по неизвестным причинам эта сделка еще не одобрена банком-корреспондентом, [и] средства Латвийской стороны не достигли", - сказано в сообщении.

В посольстве отмечают, что сейчас уполномоченный банк РФ сотрудничает с банком-корреспондентом для разрешения этой ситуации.

По данным Государственного агентства социального страхования, больше всего получателей российских пенсий в Риге - 48%, еще 13% - в Даугавпилсе и 9% - в Лиепае. В третьем квартале российские пенсии должны быть выплачены 10 474 лицам.

Если задержка выплаты российских пенсий вызвала у получателей проблемы с оплатой насущных бытовых нужд, Министерство благосостояния рекомендует им обратиться за помощью в социальные службы своих самоуправлений. Пока количество обращений в столичные социальные службы не выросло.

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