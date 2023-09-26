В целях обеспечения защиты государства Национальные вооруженные силы (НВС) уже несколько лет очень активно используют дроны, особенно на границе с Латвией. Если технические устройства используются интенсивно, то такие инциденты случаются. Так прокомментировал исчезновение дрона на границе Латвии и России командир НВС Леонид Калниньш.

В интервью программе "Утренняя панорама" он сказал, что анализируя причины возможного падения дрона, специалисты НВС установили, что "это технические причины", поэтому представители Национальных вооруженных сил свяжутся с производителем дрона с целью улучшения некоторых параметров и технического состояния конкретной модели дрона.

По словам Калниньша, упавший дрон работал онлайн и "передавал информацию на консоль, которая была в распоряжении оператора".

Калниньш также сообщил, что у него нет пока уведомлений от МИД ЛР о том, что Латвия получала какую-либо информацию от России.

Как уже сообщалось ранее, в минувшую субботу в ходе учений Namejs 2023 по техническим причинам была потеряна связь с беспилотником Национальных вооруженных сил, который использовался для наземного наблюдения в районе латвийско-российской границы.

С большой долей вероятности можно предположить, что дрон совершил посадку на территории России.

Беспилотник не имел военного вооружения, а предназначался для наблюдения. Во избежание эскалации событий Министерство иностранных дел проинформировало Россию о случившемся, как это принято в международной практике. По делу начато служебное расследование.

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