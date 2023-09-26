Недавно перешедшая в оппозицию политическая сила "Объединенный список" (ОС) ошиблась в отношении теперь уже бывшего коллеги по фракции Игоря Раева, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель парламентской фракции ОС Эдгарс Таварс.

Он подчеркнул, что с учетом мобилизации в политике, которая произошла после 24 февраля прошлого года, практически невозможно удостовериться в мотивации каждого человека — каким будет выбор каждого человека, когда нужно будет выбирать между персональной выгодой и долгосрочными ценностями.

"Что касается Игоря Раева, то мы должны признать, что мы ошиблись", — заявил политик, добавив, что уход Раева из фракции означает, что она продолжит работу в составе 14 депутатов, а произошедшее не следует воспринимать как трагедию.

Таварс отметил, что решение об уходе в оппозицию приняли все депутаты фракции ОС, включая Раева. Они отказались от должностей, поскольку в их "векторы ценностей не входит политический рынок".

Между тем, Раев, объясняя свои причины ухода из ОС, написал в соцсети Twitter, что он до последнего отстаивал мнение о том, что ОС должен войти в правительство, возглавляемое премьер-министром Эвикой Силиней. Он считает, что ОС должен был согласиться на приглашение и продолжить работу в коалиции, однако вместо этого "прозвучали лишь отговорки и риторические конструкции".

1/ Pēc ilgām pārdomām un diskusijām ar kolēģiem Apvienotajā Sarakstā, esmu pieņēmis lēmumu izstāties no frakcijas un kļūt par neatkarīgu deputātu. Iemesls ir gaužām vienkāršs — sarunās par Evikas Siliņas valdības izveidi aizstāvēju viedokli, ka Apvienotajam Sarakstam ir jāiet — Igors Rajevs (@IRajevs) September 25, 2023

Несколько политиков ОС в понедельник активно распространяли в Twitter информацию о Раеве как о неблагонадежном "кидале". Например, депутат Дидзис Шмитс подчеркнул, что, если бы он был тем, кто принимает решение о допуске к гостайне, он бы не давал его тем, кто "кидает своих близких". Шмитс также отверг заявление Раева о том, что он всегда был за участие ОС в правительстве. "Я участвовал в том заседании, на котором "полководец", как и все остальные, единогласно принял решение не участвовать в этом правительстве. Офицер?", — написал Шмитс в Twitter.

Es piedalījos tajā sēdē, kurā "pulkvedis" kā visi citi (AS valdes locekļi un frakcijas deputāti) vienbalsīgi !!! pieņēma lēmumu nepidalīties šajā valdîbā. Virsnieks? https://t.co/NivzkqmFn2 — Didzis Šmits (@DidzisSmits) September 25, 2023

Тем временем, лидер фракции ОС уверен, что дальнейших количественных изменений в рядах фракции не ожидается. "Не будет новых отколовшихся от фракции депутатов. Сейчас я могу твердо это сказать", — подчеркнул Таварс.

Как сообщалось ранее, Раев станет независимым депутатом Сейма и продолжит работу в качестве парламентского секретаря Министерства внутренних дел.

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