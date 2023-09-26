В случаях массового наплыва мигрантов Латвия готова закрыть границу с Беларусью, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, встретившись во вторник в Рижском замке с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

На встрече обсуждался вклад Германии в безопасность региона, а также потенциальные риски гибридной угрозы на границе НАТО, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.

Ринкевич выразил благодарность за участие Германии в обеспечении безопасности Балтийского региона и планы по увеличению численности вооруженных сил и в том числе подтвердил готовность Латвии принять ротацию боевых самолетов Германии в Лиелварде в 2024 году.

Обсуждая потенциал гибридных атак на границе Латвии с Белоруссией, Ринкевич отметил, что Латвия готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Беларусью и Россией.

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