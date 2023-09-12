В связи с увеличением количества попыток нелегального пересечения латвийско-белорусской границы начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс предложит правительству закрыть пограничный пункт в Силене. Об этом пишет Rus.LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

По словам Пуятса, на прошлой неделе наблюдалась, вероятно, самая тяжелая ситуация за последние три года. Он отметил, что за неделю незаконно пересечь границу попытались 892 человека. Кроме того, существует вероятность, что кому-то из мигрантов все же удалось попасть в Латвию из Беларуси, несмотря на дополнительные ресурсы, брошенные на охрану границы.

Глава Госпогранохраны отметил, что Латвия сейчас является приоритетом для организаторов потока нелегальных мигрантов. По его мнению, режиму Лукашенко была поставлена такая задача после консультаций с Москвой.

Сейчас к охране границы привлечены Национальные вооруженные силы и Госполиция, а также в Латвию уже прибыло 20 литовских пограничников. Направлен и запрос на дополнительную помощь армии.

Несмотря на это, Пуятс планирует предложить правительству закрыть пограничный пункт в Силене, чтобы его персонал тоже привлечь к охране границы. Тогда на границе с Беларусью будет доступен лишь один пограничный пункт — в Патерниеки.

Если ситуация ухудшится, граница с Беларусью может быть полностью закрыта.

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