Министр сообщения Каспарс Бришкенс и министр здравоохранения Хосам Абу Мери видят возможности улучшения проекта государственного бюджета на следующий год.

На заседании Кабинета министров во вторник Бришкенс поднял вопрос о налогах на простаивающую эксклюзивную недвижимость в городах. По его мнению, налоговая политика должна быть построена таким образом, чтобы важные активы вернулись в оборот. Также он считает, что в проекте бюджета не в полной мере учтено влияние теневой экономики, которая является реакцией на неэффективность налоговой политики, и данную проблему нужно решать при помощи более эффективных налогов.

В свою очередь министр здравоохранения убежден, что необходимо еще больше повышать акциз на сигареты и алкоголь, поскольку злоупотребляющие ими люди решают свои проблемы со здоровьем за счет бюджета здравоохранения.

Министр финансов Арвил Ашераденс согласился с тем, что это влияет на политику в области здравоохранения, но в то же время тактика Минфина в области акцизов нацелена на гармонизацию с другими странами Балтии.

Как пояснил представитель Минфина Илмар Шнюцинс, цель состоит не в том, чтобы привлечь больше покупателей из соседних стран, а в том, чтобы снизить риски контрабанды. Если налог повышается резко, в течение одного года, то это создает большие риски контрабанды. Если же повышать уровень налога постепенно, в течение трех лет, то риски будут ниже.

Как сообщалось, правительство во вторник одобрило ряд предложений Минфина по налоговой политике, которые предположительно будут приняты вместе с бюджетом на 2024 год.

В числе предложений - повышение акцизов на алкоголь, нефтепродукты, табачные изделия и налога на азартные игры, упрощение применения налога для микропредприятий и изменения порядка применения подоходного налога с населения, налога на добавленную стоимость, налога на природные ресурсы и налога на прибыль предприятий, в том числе введение обязательного авансового платежа для банков в размере 20% от прибыли за предыдущий год.

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