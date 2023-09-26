В Елгаве сделана реплика автомобиля из популярного фильма 80-х "Мираж". Легендарную инкассаторскую машину сделал энтузиаст-автолюбитель, сообщает Латвийское телевидение.

Хотя действие фильма 1983 года происходило якобы в США, его снимали в Латвийской ССР, поэтому "американским" банковским инкассаторским автомобилем стал внедорожник того времени "Лада Нива".

Реплику оценили актеры Мартиньш Вилсонс и Мирдза Мартинсоне, которые исполнили главные роли в фильме "Мираж". Они признали, что копия оказалась даже более тщательной и качественной, чем оригинал из фильма.

Интересно, что оригинальные эскизы "киношной" "Лады Нивы" не сохранились, поэтому елгавчанин Руслан Григорович воссоздавал автомобиль по кадрам из фильма. Например, в фильме ни разу не открывался сейф для инкассации, поэтому его внутреннюю планировку Руслану пришлось создавать самому.

По дорогам общего пользования на этом автомобиле ездить не разрешат, так как его не смогут зарегистрировать в CSDD из-за решетчатых окон и других элементов переоборудования.

Отметим, что "Лада Нива" без существенных изменений до сих пор выпускается с 1977 года.

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