Предприниматели обязательно обжалуют в суде решение Рижской думы аннулировать 139 разрешений на игорный бизнес в столице, заявила в программе TV3 "900 секунд" вице-мэр Риги Линда Озола.

По ее прогнозам, сегодня дума поддержит проект решения, потому что депутаты понимают, что запрет на азартные игры поддерживает широкая общественность. В течение пяти лет игорные заведения должны будут исчезнуть из городской среды, и это "исторический момент и результат справедливой борьбы", сказала Озола.

Озола прогнозирует, что решение думы обязательно будет обжаловано, но самоуправление к этому готово и уверено в победе, поскольку ранее выигрывало подобные судебные процессы. "Игорная индустрия использует различные псевдоаргументы, и все такие аргументы можно опровергнуть", - добавила она.

Озола не рассчитывает на то, что предприниматели сами закроют игорные заведения раньше, чем через пять лет, когда истечет переходный период.

В Риге планируется аннулировать 139 разрешений на азартные игры. Для закрытия игорных залов вне исторического центра Риги Рижская дума предусмотрело такую возможность в новой планировке территории, принятой в 2021 году. Сначала Министерство охраны среды и регионального развития приостановило вступление в силу этой планировки, но позднее это решение было отменено.

В самоуправлении отмечают, что таким образом общество будет защищено от неблагоприятного влияния азартных игр.

Закон предусматривает, что после вступления решения в силу все игорные заведения - казино, игорные залы, бинго-залы, места, где принимаются ставки тотализатора - должны быть закрыты в течение пяти лет.

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